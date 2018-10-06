وزارة النقل تطلق “أبليكشن” حجز تذاكر القطار الجديد.. تعرف على مميزاته

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استمراراً لما تفعله الدولة من إنجازات لتواكب التكنولوجيا المتقدمة، فقد أعلنت وزارة النقل عن إطلاق أول تطبيق على الهاتف المحمول للاستعلام وحجز تذاكر قطارات السكة الحديد، ويأتي هذا تزامناًُ مع احتفال الدولة بعيد نصر أكتوبر المجيد.

وقد أكد الدكتور”هشام عرفات” أن هذا التطبيق الجديد يملك العديد من المميزات المختلفة وهي كالآتي:

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مواكبة التكنولوجيا المتقدمة، وزيادة عدد منافذ البيع على مستوي الجمهورية.

توفير كافة المعلومات اللازمة و مواعيد القطارات وأسعار التذاكر.

إمكانية الإستعلام عن المقاعد المتاحة بالقطارات المكيفة.

إمكانية حجز المقاعد والحصول على التذاكر وتوفير الوقت.

سهولة التواصل مع الركاب وسماع الإقتراحات والشكاوي عن طريق الخدمة الإخبارية.

القضاء على السوق السوداء وذلك عن طريق وجود اسم الراكب على التذكرة الخاصة به، وفي الكشف الموجود مع مشرف القطار.

يتم الحجز على “أبليكشن” ببطاقة ائتمان صادرة من أي بنك.

تحميل التطبيق وتسجيل الدخول، و إنشاء حساب جديد على الموقع الإلكتروني لحجز التذاكر مسجل فيه البيانات والرقم القومي الخاص بالمواطن.

يتم الحجز على الأبليكشن من خلال محطتي وتسجيل موعد القيام والوصول وتاريخ السفر والدرجة وأسم الراكب.

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