“الأوقاف” تعقد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن حملة “وطن بلا إدمان”

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إسهامًا من وزارة الأوقاف في حل المشكلات الاجتماعية، وتأكيدًا لدورها المجتمعي وتفعيلًا لدور الدين في المجتمع المصري.

تعقد وزارة الأوقاف اليوم السبت، الموافق 6 أكتوبر، مؤتمرًا صحفيًا برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، للإعلان عن مبادرة لمكافحة الإدمان تحت عنوان “وطن بلا إدمان”.

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وقال وزير الأوقاف أن تلك المبادرة تأتي في إطار دور الوزارة الريادي في مجالي الدعوة والمشاركة المجتمعية.

وأضاف وزير الأوقاف، خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن، بقاعة حراء بديوان عام وزارة الأوقاف، للإعلان عن بدء فعاليات المبادرة، أنها تتم من خلال حملة قوية يشارك فيها أئمة ووعاظ الأوقاف بتناول الوعي والإرشاد خلال موضوعات خطب الجمعة أو الدروس الدينية، مشيرًا إلى المبادرة تتم بمشاركة عدد من وسائل الإعلام التي تبنت الفكرة.

وأكد جمعة، أن المبادرة تستهدف التوعية بمخاطر الإدمان وزارة الأوقاف

والمخدرات والتدخين من خلال: سلسلة من الخطب، والندوات، والمحاضرات بالمساجد، والمدارس، والجامعات، والمصانع، والتجمعات العمالية، مع نشر إلكتروني موسع لعدد من الخطب، والرسائل، المكتوبة والمرئية، وعدد من المقالات، والكتب، وذلك في التحذير من خطورة الإدمان والمخدرات.