السيسي وقرينته يستقبلان سيدة أمريكا الأولى بقصر الاتحادية

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وصلت إلى القاهرة، صباح اليوم السبت، الموافق 6 أكتوبر، قرينة الرئيس الأمريكي السيدة ميلانيا ترامب، في زيارة للقاهرة تستغرق عدة ساعات.

وكانت السيدة انتصار قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي في استقبال قرينة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمطار القاهرة الدولى، وشهد مطار القاهرة استعدادات مكثفة بمحيطه كما تم وضع الأعلام المصرية والأمريكية ترحيبا بزوجة الرئيس الأمريكى.

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وكتبت حرم الرئيس السيسي فى صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، اليوم الجمعة: “أتشرف باستقبال السيدة الفاضلة حرم الرئيس الأمريكى غدًا بالقاهرة، وأتمنى لها زيارة ناجحة وسعيدة فى بلدها الثانى مصر”.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرينته انتصار السيسي، قد استقبلا،ظهر اليوم، السيدة ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بقصر الاتحادية.

وتأتي تلك الزيارة في ضمن الجولة لإفريقية الأولى للسيدة ميلانا، والتي استهلتها بزيارة غانا مرورا بمالاوي قم كينيا، وتتوقف في مصر محطتها الأخيرة، وذلك في أول رحلة لها بمفردها كسيدة أولى للولايات المتحدة الأمريكية.

وحرصت سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب، على زيارة منطقة الأهرامات بالجيزة خلال زيارتها القصيرة لمصر واصطحبها في الزيارة كلا من: وزير الآثار الدكتور خالد العنانى، وزيرة السياحة الدكتور رانيا المشاط، والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام لمجس الأعلى للآثار.

وخلال الزيارة حرصت ميلانيا ترامب على التقاط المئات من الصور التذكارية التي يشاهدها العالم أجمع.

جدير بالذكر أنه من الأهرامات سوف تطلق ميلانيا رسالة مهمة للعالم مفادها أن مصر آمنة، ومن المتوقع أن تشمل جولتها زيارة عدد من المدارس والمستشفيات، وأن تلتقي عددا من الأطفال، وتركز ميلانيا ترامب في زيارتها للقارة الأفريقية على الترويج لمنصتها «كن الأفضل» لمساعدة الأطفال.