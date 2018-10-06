الصحة: مبادرة “100 مليون صحة” تشهد إقبالًا من المواطنين وخط ساخن للاستفسارات

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أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن مبادرة “100 مليون صحة” التي انطلقت منذ الأحد الماضي، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تشهد إقبالا واسعا من قبل أفراد الشعب المصري، لافتة إلىأن المواطنين بدأوا يشعرون بالإصلاحات الصحية التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية.

وكشفت وزيرة الصحة والسكان، أن عدد الذين ترددوا على مراكز إجراء المسح الصحي لفيروس سي والأمراض غير السارية،ضمن محافظات المرحلة الأولى بلغ ٨٩٠ ألفا و٤٩١ مواطنا.

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وأوضحت وزيرة الصحة، أن محافظة البحيرة كانت الأكثر في الإقبال؜، كما أن النساء كانت أكثر إقبالا بنسبة ٥٢٪؜، مشيرة إلى زيادة أعداد مراكز المسح من ١٤١٢ إلى ١٤٤٨ نقطة بالإضافة إلى نقاط الفحص المتنقلة.

وأشارت وزيرة الصحة في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت، الموافق 6 أكتوبر، للإعلان عن نتائج اليوم الخامس من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي ١٠٠ مليون صحة للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية، حيث أشارت “زايد” إلى تطورات الحملة ونتائجها الجيدة إذ أن اليوم سيشهد الوصول إلى فحص مليون مواطن خلال ساعات ضمن المبادرة.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة ” 100 مليون صحة” تقدم خدمات صحية عدة للمواطنين من خلال الحملة وهي: تحليل فيروس سي، وتحليل السكر، وقياس ضغط الدم، وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم (السمنة)، ومن يتبين إصابته يتم تحويله إلى المستشفيات لاستكمال الفحوصات الطبية وصرف العلاج اللازم بالمجان.

وتعلن وزارة الصحة والسكان عن الخط الساخن 15335 لتلقي أي استفسارات من المواطنين عن أماكن إجراء المسح أو أي معوقات قد تواجههم للتعامل معها فورً

هذا ويستهدف المسح الشامل لفيروس سي والأمراض غير السارية، الوصول إلى أكثر من ٥٠ مليون مواطن في جميع محافظات الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بالقضاء على فيروس سي؛ لإعلان مصر خالية من فيروس سي بعد عام ونصف من انطلاق المسح، أى بحلول عام 2020، وهو أحد محاور تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل.