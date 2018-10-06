طارق شوقي يجيب عن السؤال.. لماذا تكلفت الدولة مليار جنيه لتأليف المناهج الجديدة؟

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أثارت تصريحات وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي ، عن تكلفة تأليف المناهج التعليمية في النظام الجديد والذي بلغ مليار جنيه، على حد قوله، الكثير من التساؤلات في أذهان المصريين، وحدثت حالة من الجدل حول مدى النفع الذي سيعم على التعليم في مصر في مقابل هذه التكلفة الضخمة.

وعن هذا الجدل المثار في الساعات الماضية ، تحدث اليوم السبت ، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ليحسم الجدل بشأن تكلفة مناهج التعليم في بناء النظام الجديد، بالإضافة إلى النظام المعدل،والذي أثير في تصريحات إعلامية عن أن تأليف المناهج الجديدة تكلف مليار جنيه.

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وكتب شوقي، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “إن الإعلام المصري يهوى التساؤل عن التكلفة في كل حديث مع المسئولين بلا تدقيق ما يتسبب في جدل مجتمعي، حيث إنه يبحث عن مجرد رقم لتمضغه الألسنة ويتندر عليه الناس، والكثير للأسف يسارع إلى التعليق بدون دراسة أو تحقق من التفاصيل.

خلال السطور التى نشرها الدكتور طارق شوقي ، فند فيها تفصيلا ، لماذا تم إنفاق مليار جنيه على المناهج الجديدة، وهي في النقاط التالية:

١- الإطار العام لمناهج نظام التعليم الجديد (١٤ سنة دراسية).

٢- تأليف وطباعة الكتب لثلاث سنوات دراسية هذا العام (KG1، KG2، G1) ولمن لا يعلم فإن الباقة وحدها تتضمن ٣ كتب = كتاب الطالب + دليل المعلم + دليل المعلم للرياضيات لكل سنة دراسية أي ٩ كتب ولو أضفنا الباقة نفسها باللغة الإنجليزية يكون المجموع ١٨ كتابا للباقة فقط، بالإضافة إلى كتب اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدين الإسلامي والدين المسيحي + دليل معلم لكل منهم أي ٨ كتب إضافية x ٣ سنوات دراسية = ٢٤ كتابا.

وأضاف أن “المجموع هنا ٤٢ كتابا تم تأليفها وطباعتها لعام ٢٠١٨، وللعلم فقط فإن دليل المعلم لأي من السنوات الأولى يبلغ حجمه قرابة الـ٦٠٠ صفحة لأنه يحتوي على المنهج كاملاً وإرشادات المعلم وتفسير الأنشطة”.

٣- تأليف الكتب لثلاث سنوات دراسية قادمة (الصفوف الثاني والثالث والرابع الابتدائي) = ٤٢ كتابا أخر.

٤- تأليف المحتوى الرقمي التفاعلي لكافة المناهج أعلاه.

٥- المحتوى الرقمي للمرحلة الثانوية كلها في جميع المواد الدراسية على بنك المعرفة المصري من أفلام تفاعلية + دروس + مقالات + رياضيات تفاعلية + موسوعة + قواميس علمية.

٦- منصة التعلم الإلكتروني (LMS) الموجودة على بنك المعرفة المصري.

٧- محرك الأسئلة الرقمية + بنوك الأسئلة للصف الأول الثانوي والمرحلة الثانوية.

٨- المادة التدريبية للمعلمين.

ولفت الدكتور طارق شوقي إلى أن الوزارة ، أصبحت تمتلك جميع حقوق الملكية الفكرية للبرامج التعليمية المذكروة سلفًا، كذلك استثمرنا في بناء محتوى رقميا تفاعليًا لكل عناصر المنظومة الجديدة.