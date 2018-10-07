مشروع قانون يقضي بإنشاء مجلس أعلى للتأمينات والمعاشات

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صرح عبد الرازق الزنط، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، الموافق 7 أكتوبر، أنه يجرى الأن التحضير لمشروع قانون يخص التأمينات، يقضي بإنشاء مجلس أعلى للتأمينات والمعاشات.

ووأشار عبد الرازق الزنط إلى أن الهدف من إنشاء هذا المجلس هو بحث آليات تحقيق الاستثمار الآمن لأموال المعاشات، لكي تؤتي ثمارها، حتى تقدر هذه الأموال على تغطية أصحاب المعاشات.

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وأكد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن عدم استثمار أموال التأمينات والمعاشات بشكل آمن الفترة الماضية تسببت في ضياعها، وهو ما أثّر سلبًا على زيادة مستحقات أصحاب المعاشات، لذلك كانت الفكرة في إنشاء هذا المجلس الذي سيكون له تأثير إيجابي في زيادة التأمينات والمعاشات.

وأوضح الزنط، أن مشروع قانون إنشاء مجلس أعلى للتأمينات والمعاشات.، يهدف إلى مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للموظفين، حتى يتثنى للموظف الخارج على المعاش، أن يحصل على دخل يستطيع من خلاله مواجهة صعوبات الحياة، وتتلخص فلسفة التشريع في أن يكون المعاش بواقع 80% من الأجر الذي يتقاضاه الموظف أثناء الخدمة.