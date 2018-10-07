غدًا.. حماية المستهلك يطلق اليوم المفتوح الثاني لحل شكاوى المواطنين

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يعلن جهاز حماية المستهلك عن انطلاق مبادرة وطنية لحل مشكلات المواطنين مع الجهات المعنية، عن طريق إقامة معسكر عمل، غدًا الاثنين، بمقر الجهاز بالقرية الذكية يستهدف حل شكاوى المواطنين بالتنسيق مع الجهات والكيانات المعنية.

وذكر اللواء دكتور راضي عبد المعطي رئيس الجهاز – في بيان له مساء أمس السبت – أن هذا المعسكر المزمع عقده غدًا الإثنين، يأتي في إطار توجيهات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات التي تسهم في تخفيض زمن الاستجابة لشكاوى المستهلكين.

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وأضاف في البيان، أن كافة العاملين بالجهاز مؤمنون بأن العمل بجهاز حماية المستهلك هو بمثابة رسالة وطنية وليس مجرد وظيفة نمطية ، منوها إلى إطلاق هذه المبادرة من خلال إقامة يوم عمل كامل من الساعة الثامنة صباحا وحتى منتصف الليل لحل كافة الشكاوى الخاصة بالمواطنين ، مشيرا إلى أن ذلك يأتي بعد نجاح مبادرة “أسبوع في حب الوطن” الذي نفذ خلال شهر أغسطس، ومبادرة اليوم المفتوح الأول الذي تم خلال شهر سبتمبر 2018 ، إضافة إلى منظومة العمل اليومي.

وأكد عبد المعطي، أنه بمناسبة الاحتفال بنصر أكتوبر المجيد ، واستلاهمًا لروح تلك الانتصارات، وتجسيدا لتفاعل الجهاز مع المواطنين وحرصا على استقبال شكواهم فقد قرر الجهاز إقامة منافذ لتلقي شكاوى المواطنين غدًا الإثنين من الثامنة صباحا حتى منتصف الليل بميدان التحرير وأمام جامعة القاهرة ، وبمدينة نصر أول شارع مكرم عبيد بمقر لجنة المساعدات التابعة لوزارة التموين ، حيث يتم تلقي الشكاوى ، وبثها لغرفة عمليات المبادرة بالقرية الذكية للعمل على حلها فورا ، في ضوء وجود كافة الجهات والشركات والكيانات المرتبطة بالمنظومة الاستهلاكية.

وطالب رئيس جهاز حماية المستهلك من المواطنين الذين لديهم شكاوى متعلقة بالمنظومة الاستهلاكية أن يتواصلوا مع الجهاز عبر آليات التواصل المعلن عنها وخدمة “الواتس أب” 01281661880 ، هذا إلى جانب إمكانية التوجه لمنافذ تلقي شكاوى المستهلكين .

كما أكد عبد المعطي على استعداد الجهاز من خلال اليوم المفتوح الثاني بالقرية الذكية لتلقي أية شكاوى ترد عبر البرامج الإعلامية والمواقع الإلكترونية وموقع الجهاز والعمل علي الحل الفوري وإزالة أسبابها في أسرع وقت.

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه سوف يتم تلقي الشكاوي وإرسالها إلى غرفة عمليات مبادرة اليوم المفتوح بالقرية الذكية للعمل على حلها فورا في ضوء كافة الجهات والشركات المرتبطة بالمنظومة الاستهلاكية.

وأكد، أن الجهاز يتلقى كافة الشكاوى والتي يكون فيها المواطن كمستهلك سيارات وسلع غذائية وغيرها، لافتا الى أن الجهاز نجح في استرداد قيمة سيارات للمواطنين الشاكين بقيمة 120 مليون جنيه في أسبوع واحد فقط.

جدير بالذكر أن اليوم المفتوح لتلقي شكاوى المواطنين، المقرر عقده غدًا بالقرية الذكية، لس الأول الذي يقيمه جهاز حماية المستهلك، حيث كان اليوم الأول في شهر سبتمبر الماضي، ويأتي ذلك ضمن جهود الجهاز وسعيه للوقوف على مشكلات المواطنين وسعيًا لحلها.