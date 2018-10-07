خدمة جديدة من «البريد» لعملائه لتسهيل تحويلاتهم البنكية

Advertisements

أطلقت الهيئة القومية للبريد برئاسة عصام الصغير ، بالتعاون مع شركة بنوك مصر ، اليوم الأحد الموافق 7 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، خدمة جديدة لعملائها ، تتيح لهم استلام التحويلات المالية الواردة لحساباتهم في البريد ، من حسابات عملاء جميع البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية ، وذلك عن طريق منظومة غرفة المقاصة الآلية للمدفوعات (ACH)

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد ، عصام الصغير ، قال في بيان عنه اليوم الأحد ، إن الخدمة الجديدة تساعد عملاء البريد ، على إرسال واستقبال التحويلات المالية ، من وإلى جميع البنوك العاملة في مصر ، بما يتيح للعملاء استقبال تحويلاتهم الواردة من البنوك مباشرة ، في حساباتهم بالبريد ، وذلك بدلا من التعامل النقدي التقليدي ، بهدف المساهمة في تحقيق الانتقال من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد الرقمي ، الذي من شأنه المساهمة في سرعة تقديم الخدمات ورفع مستوى أدائها.

Advertisements

وتابع عصام الصغير ، قائلا إن الخدمة الجديدة ، تأتي في إطار سعي البريد المصري نحو تطوير الخدمات الجماهيرية للمواطنين ، إضافة إلى استحداث خدمات جديدة تلبي احتياجات العملاء كافة ، لافتا إلى أنها إضافة جديدة إلى حزمة الخدمات التي يقدمها البريد المصري ، كما أنها انطلاقة قوية نحو تطوير منظومة الخدمات المالية المقدمة للمواطنين.

وزاد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد ، أن الخدمة الجديدة يتم تقديمها باستخدام أحدث الأنظمة والأجهزة الإلكترونية المتطورة ، بهدف سرعة تقديمها ، إضافة إلى توفير الوقت والجهد على العملاء ، ليكون البريد المصري هو الاختيار الأول للمواطنين ، وليصبح كذلك منصة لتقديم الخدمات كافة.