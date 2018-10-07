ميلانيا ترامب لـ«السيسي» و«قرينته»: شكرا على حسن استضافتي في مصر

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وجّهت قرينة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب ، اليوم الأحد الموافق 7 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ، وقرينته السيدة انتصار السيسي ، على حسن استضافتها أمس السبت في مصر.

‏وفي تدوينة نشرتها السفارة الأمريكية في القاهرة ، اليوم الأحد الموافق 7 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، كتبت ميلانيا: «أود أن أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي ، والسيدة الأولى انتصار السيسي ، على استضافتي في مصر».

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وزادت السيدة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية: «زيارتي لمصر كانت فرصة جميلة لرؤية الأهرامات بنفسي ، والتي هي حقا كنز تاريخي».