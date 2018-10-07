الموت يٌغيب وزير العدل الأسبق.. المستشار ممدوح مرعى

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غيب الموت صباح اليوم الأحد، الموافق 7 أكتوبر، رمزًا من رموز القضاء المصري وهو المستشار ممدوح مرعى وزير العدل الأسبق، عن عمر يناهز الـ 80 عامـًا.

وقام المستشار حمدى عبد التواب عضو مجلس إدارة نادى قضاة بتقديم العزاء لمصر على وفاة الفقيد المستشار ممدوح مرعى، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، داعيًا الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه.

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ولد المستشار ممدوح مرعى وزير العدل الأسبق، في 1 إبريل 1938 بالقاهرة، وتولى منصب وزيرًا للعدل من 17 أغسطس 2006 حتى عام 2011، في حكومة الدكتور أحمد نظيف.

ومن ضمن الوظائف والمناصب التي شغلها في مجال القضاء كانت شغله منصب معاون بالنيابة العامة، عقب تخرجه عام 1956، وبعد ذلك تدرج في تولي المناصب في سلك النيابة، حيث شغل منصب قاضيًا بالمحاكم الابتدائية في 1972، ثم رئيسًا للمحكمة من الفئة (أ)، وبعد ذلك تولى منصب مستشارًا بمحاكم الاستئناف عام 1979، كما عُين رئيسًا لمحكمة استئناف في 1988.

بالإضافة لتوليه منصب رئيس محكمة استئناف القاهرة، عام 2001، وأثناء الفترة من 2003 حتى 2006، شغل منصب رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، إلى أن عُين وزيرًا للعدل عام 2006.