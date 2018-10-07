أمطار خفيفة وطقس مائل للحرارة.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الغد

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يسود طقس معتدل الحرارة ، غدا الإثنين الموافق 8 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون مائل للحرارة على الوجه البحري وعلى القاهرة ، حتى شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع خبراء الطقس ، في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وبحسب خبراء الطقس ، فإنه من المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد ، يصاحبها سقوط أمطار على أقصى الغرب.

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وأوضح خبراء الطقس ، أن حركة الرياح تكون أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط كذلك على خليج السويس ، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين ، الموافق 7 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية. برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

القاهرة ، العظمى 30 درجة ، الصغرى 22 درجة.

الإسكندرية ، العظمى 29 درجة ، الصغرى 22 درجة.

مطروح ، العظمى 27 درجة ، الصغرى 20 درجة.

سوهاج ، العظمى 34 درجة ، الصغرى 21 درجة.

قنا ، العظمى 36 درجة ، الصغرى 22 درجة.

أسوان ، العظمى 38 درجة ، الصغرى 25 درجة.