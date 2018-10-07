أمطار خفيفة وطقس مائل للحرارة.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الغد

منذ 12 دقيقة أخبار مصر
أمطار خفيفة وطقس مائل للحرارة.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الغد
حالة الطقس

يسود طقس معتدل الحرارة ، غدا الإثنين الموافق 8 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون مائل للحرارة على الوجه البحري وعلى القاهرة ، حتى شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع خبراء الطقس ، في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وبحسب خبراء الطقس ، فإنه من المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد ، يصاحبها سقوط أمطار على أقصى الغرب.

وأوضح خبراء الطقس ، أن حركة الرياح تكون أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط كذلك على خليج السويس ، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين ، الموافق 7 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية. برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

القاهرة ، العظمى 30 درجة ، الصغرى 22 درجة.

الإسكندرية ، العظمى 29 درجة ، الصغرى 22 درجة.

مطروح ، العظمى 27 درجة ، الصغرى 20 درجة.

سوهاج ، العظمى 34 درجة ، الصغرى 21 درجة.

قنا ، العظمى 36 درجة ، الصغرى 22 درجة.

أسوان ، العظمى 38 درجة ، الصغرى 25 درجة.