مساحته 26 ألف متر وتكلّف 17 مليون دولار.. كل ما تريد معرفته عن مطار سفنكس الدولي

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تفتتح وزارة الطيران المدني خلال أسابيع، مطار سفنكس الدولي الجديد غرب القاهرة ، والذي يبعد 12 كيلو مترا عن منطقة الأهرامات، بغرض النهوض بقطاع السياحة والابتعاد عن التكدس العمراني في العاصمة.

يقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أهم المعلومات عن مطار سفنكس الدولي الجديد ، قبل افتتاحه بأسابيع قليلة ، وهي كما يلي:

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1. بُني المطار على جزء من قاعدة غرب القاهرة الجوية العسكرية ، في الكيلو 45 على طريق (القاهرة — الإسكندرية) الصحراوي.

2. بدأ العمل في مطار سفنكس الدولي ، بالتعاون بين القوات المسلحة والشركة المصرية للاستثمارات.

3. بلغت تكلفة مطار سفنكس الدولي ، نحو 300 مليون جنيه ، أي ما يساوي نحو 17 مليون دولار.

4. يهدف مطار سفنكس الدولي لتخفيف الضغط عن مطار القاهرة.

5. أُنشئ مطار سفنكس الدولي وفقا لزاوية ميل محددة، قادرة على تحمل أوزان الطائرات العملاقة.

6. يمتلك مطار سفنكس الدولي مربضا للطائرات بمسطح 126 ألفا و800 متر مربع يتسع لـ9 طائرات.

7. المطار مزود بأحدث كاميرات المراقبة الحرارية في العالم.

8. يضم مطار سفنكس الدولي مبنى الصالة الرئيسي وبرج المراقبة الجوية وعشرات المباني الخدمية على مساحة 26 ألف متر.

9. يعمل في المشروع 200 مهندس و35 استشاريا و2500 عامل.

10. استغرق تنفيذ مطار سفنكس الدولي 12 شهرًا ، حيث استمر العمل لمدة 12 ساعة يوميا.

11. يقع المطار على مساحة 25 ألفا و500 متر مربع.

12. يضم مطار سفنكس الدولي 4 مبان كمحطات فرعية للكهرباء ومبنى للأرصاد الجوية ، فضلا عن مسجد ومرآب يتسع لمئات السيارات.

13. يضم المبنى الرئيسي لمطار سفنكس الدولي ، صالتين للسفر والوصول وأخرى لكبار الزوار ، فضلا عن مكاتب إدارية للجوازات والجمارك والأمن.

14. يستوعب المبنى الرئيسي لمطار سفنكس الدولي 300 راكب في الساعة.

15. تقع البوابة الرئيسية لمطار سفنكس الدولي على طريق (القاهرة – الإسكندرية) الصحراوي.

16. يخدم مطار سفنكس الدولي الذي نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، بالتنسيق مع الشركة المصرية للاستثمارات ، مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد ومحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا.

17. وجود مطار سفنكس الدولي قرب المزارات السياحية في القاهرة ، يساهم في تنشيط سياحة اليوم الواحد.

18. يستقبل مطار سفنكس الدولي ، رحلات الطيران العارضة «شارتر» ، التي لا تهبط في مطار القاهرة.

19. بدأ تشغيل مطار سفنكس الدولي تجريبيًا ، في شهر يناير الماضي ، ومن المنتظر افتتاحه خلال أسابيع.

20. جاء إنشاء مطار سفنكس. ضمن خطة لتطوير المطارات والموانئ وخطوط النقل والطرق في مصر ، وذلك بهدف خدمة مشروعات التنمية.

21. تمتلك القاهرة مطارا دوليا واحدا يقع شرقي العاصمة ، وجار تجهيز مطار جديد للعاصمة الإدارية الجديدة.