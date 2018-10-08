البرلمان يسعى لإزالة العقارات الآيلة للسقوط بالقوة الجبرية

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البرلمان يسعى لإزالة العقارات الآيلة للسقوط ، صرح اللواء يحيى كدوانى ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إنه يستعد لتنفيذ مشروع قانون جديد، بخصوص العقارات القديمة والآيلة للسقوط، وذلك بهدف مجابهة أزمة سقوط البيوت والعقارات المتنوعة فى العديد من المحافظات، دون تواجد أى حلول فعلية من الأحياء أو المسئولين القائمين على هذا الشأن.

البرلمان يسعى لإزالة العقارات الآيلة للسقوط

وقال يحيى كدوانى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب فى لقاء صحفي أن القانون الجديد يرمي إلي أن يكون هناك لكل منزل أو عقار عمر افتراضي، وهو مدة لا تتعدى 60 إلى 65 سنة أو ما يقرره الفنيين المتخصصين فى هذا الشأن، فإذا مر عليها هذه المدة تعتبر مخالفة للقوانين، فيتم إزالتها بالقوة الجبرية، وذلك من أجل المحافظة على أرواح المواطنين من وقوع هذه العقارات والمنازل عليهم.

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وأضاف يحيى كدوانى ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب أنه يعد رصد كامل عن العقارات الآيلة للسقوط بكافة المحافظات، إلي جانب رصد للعقارات التى هدمت فى الفترات الماضية ، إلي جانب جلسات تحاور مع المسؤولين فى الإسكان والأحياء وغيرها بخصوص هذا الملف والاطلاع عليه بصورة كاملة .