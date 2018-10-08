“مدبولي” يتابع الانتهاء من محوري 30 يونيو وصفط اللبن وتنفيذ 3118 وحدة سكنية ومشروعات أخرى

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اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الإثنين، الموافق 8 أكتوبر، مع اللواء مصطفى العجوز، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، وبعض قيادات الجهاز، بمقر رئاسة الوزراء، لمتابعة عدد من المشروعات التنموية المختلفة التى يقوم الجهاز بتنفيذها بمحافظاتالجمهورية المختلفة.

وخلال هذا الاجتماع الموسع، تحدث اللواء مصطفي العجوز، رئيس الجهاز المركزى للتعمير عن مراحل التنفيذ التي وصلت إليها بعض المشروعات في محافظة القاهرة، حيث قال: “جارٍ تنفيذ محور 30 يوينو، وهو طريق حر بطول 95 كم وعرض 80 م، ويضم (16 كوبرى علوى + 18 نفق سيارات ومشاة)، وسيتم الانتهاء منه قريبا”.

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وأضاف:” أما عن طريق ديروط / الفرافرة، بطول 310 كم وعرض 11 م، فقد بلغت نسبة التنفيذ 92 %، وأكمل متابعًا: ” مشروع تحويل المرافق (خطوط كهرباء – مياه – صرف صحى – غاز) لصالح محور روض الفرج “المرحلة الثانية”، بمنطقة شبرا والوراق وترعة الإسماعيلية، وبلغت نسبة التنفيذ 62 %، وطريق هضبة أسيوط، وهو طريق مزدوج بطول 22.6 كم شاملاً إنشاء كوبرى علوى بطول 1.8 كم، وبلغت نسبة التنفيذ 50 %، وطريق شبين الكوم / طملاى المزدوج بطول 16 كم ويضم (13 نفقاً + 15 كوبرى)، وبلغت نسبة التنفيذ 90 %، ومحور صفط اللبن المرحلة الثانية “نفق النهضة”، وهو نفق سيارات بطول 1700 م فى اتجاهين كل اتجاه 7م به حارتان، وبلغت نسبة التنفيذ 85 %.

وتابع رئيس الجهاز المركزى للتعمير :” جارٍ الانتهاء من تنفيذ 159 عمارة سكنية شاملة المرافق وتنسيق الموقع، بأرض مطار إمبابة، وتضم 3118 وحدة سكنية، و231 محلاً تجاريا، و76 جراجاً أسفل العمارات، ومسجدا، وحضانة، وكذلك مشروع رافد أبو الروس / مطوبس / فوة (المرحلة الأولى)، فى اتجاهين بطول 16 كم وعرض 21 م، كل اتجاه به حارتان، ويضم 8 كبارى علوية من الطريق الدولى الساحلى إلى مدينة مطوبس، وطريق الجارة / سيوة بطول 96 كم وعرض 7,5 م.

كما أنه يجرى الأن تنفيذ مشروع رافد أبو الروس / مطوبس / فوة (المرحلة الثانية)، فى اتجاهين بطول 16 كم وعرض 21 م، كل اتجاه به حارتان، ويضم 10 كبارى علوية من مدينة مطوبس حتى كوبرى فوة العلوى، وبلغت نسبة التنفيذ 17 %، واستكمال المرحلة الثانية من مشروع تطهير وتعميق بوغاز وبحيرة البرلس، ويشمل إزالة البوص وأعمال تكريك وتطهير لمساحة 345 فداناً، وتطهير وتعميق البوغاز، وحماية جوانب البوغاز، فضلا عن إنشاء القنوات الشعاعية، ومرسى لنشات، وبلغت نسبة التنفيذ 76 %، ومشروع رفع كفاءة طريق الجارة / بئر النص، بطول 110 كم وعرض 7,5 م، بمحافظة مطروح، وإنشاء نقط حرس الحدود، وبلغت نسبة التنفيذ 86 %.

كذلك أوضح للواء مصطفي العجوز، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أنه جارٍ تنفيذ عدد من الطرق التنموية بمحافظة مطروح، وهي بطول 150 كم وعرض 5 م لربط التجمعات البدوية بالطرق الرئيسية، وقد بلغت نسبة التنفيذ بها نحو 71 %.

واشار اللواء مصطفي العجوز، إلى بعض أعمال الإنشاءات الأخرى بمحافظات القناة، منها محور ربط طريق شرق العوينات / منفلوط (المرحلة الثانية)، وهو بطول 50 كم وعرض 11 م، وبلغت نسبة التنفيذ 25 %، بالإضافة إلى تطوير مدخل بورسعيد الغربى (أعمال رصف طرق بطول 3.92 كم وبلاطة خرسانية بمنطقة الجمرك) ونقل منفذ الجميل القديم إلى موقع الجديد بجوار الكمين الأمنى، وبلغت نسبة التنفيذ 70 %، ورصف طريق المعاهدة بدءاً من كوبرى الرسوة وحتى تقاطع طريق المعاهدة مع الطريق الدائرى (بورسعيد – دمياط)، بطول 2.616 كم ضمن أعمال تطوير مدخل بورسعيد الجنوبى، وبلغت نسبة التنفيذ 75 %، فضلا عن مشروع إنارة منفذ الجميل بالمدخل الغربى لبورسعيد وطريق الرسوة بالمدخل الجنوبى ببورسعيد، ويشمل توريد وتركيب 270 عمود إنارة بمنفذ الجميل، و178 عمود بالرسوة بالطاقة الشمسية الفوتوفولتية، وإنشاء جزء من طريق (أبوصوير / الصالحية)، بطول 6 كم وعرض 14 م، وصلة من طريق 36 الحربي حتى طريق (الفردان ــ الصالحية)، وبلغت نسبة التنفيذ 35 %، وإنشاء وتأهيل طرق القنطرة شرق، بطول 1,4 كم، ورفع كفاءة طرق بطول 4 كم وعرض متوسط 8 م، وبلغت نسبة التنفيذ 31 %، واستكمال وإعادة تأهيل الطريق الدائرى (العوايدة – قرية عامر) بالسويس، بطول 4.2 كم، وبلغت نسبة التنفيذ 45 %.

وأكد اللواء مصطفى العجوز، أنه جاري العمل على قدم وساق في تنفيذ أعمال إنشاء ورصف طرق داخلية بمحافظة شمال سيناء، بجانب أعمال تدعيم وتوصيل التيار الكهربائى للتجمعات والقرى بمحافظتى شمال وجنوب سيناء، كذلك جاري تنفيذ 347 منزلاً بدوياً بسيناء، و378 وحدة توطين بمحافظة البحر الأحمر، لافتًا إلى أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ محطة التحلية بأبورماد الجديدة، بطاقة 1500 م3/ى، ومحطة التحلية بحلايب الجديدة، بطاقة 1500 م3/ى، + خزان مياه أرضى سعة 3000 م3، فضلا عن تنفيذ توسعات محطة التحلية بأبورماد الجديدة، وتوسعات محطة التحلية بحلايب، من 1500 : 4500 م3/ي، وتنفيذ عدد من مشروعات تدعيم شبكات، وخزانات مياه أرضية بمحافظة البحر الأحمر.

جدير بالذكر ان كل تلك المشروعات التنموية التي تتابعها الحكومة تأتي في إطار رؤية مصر 2030 التي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن رؤيته الشاملة لها.