تفاصيل اجتماع الحكومة لمتابعة مشروعات الجهاز المركزي للتعمير

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عقد رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماع موسع مع رئيس الجهاز المركزي للتعمير اللواء مصطفى العجوز، وحضر فعاليات الاجتماع أيضا عدد من قيادات الجهاز من أجل متابعة المشروعات التي يقوم الجهاز على تنفيذها في محافظات جمهورية مصر العربية.

وصرح رئيس الجهاز اللواء مصطفى العجوز في بيان صادر عنه يوم الاثنين أنه جاري العمل على تنفيذ “محور 30 يونيو، وطريق حر بطول خمسة وتسعين كيلومتر، عرض ثمانين متر، ويضم ستة عشر كوبري علوي، وثمانية عشر نفق للسيارات والمشاة”.

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وأضاف أيضا أنه يتم الانتهاء من مشروع طريق الفرافرة/ ديروط بطول ثلاثمائة وعشرة كيلومتر، وعرض أحد عشر متراً، وبلغت نسبة التنفيذ حوالي اثنين وتسعين في المئة.

وأكد أنه يتم العمل خلال الفترة الحالية على مشروع تحويل المرافق مثل المياه، والصرف الصحي، خطوط الكهرباء، والغاز أيضا لصالح “محور روض الفرج المرحلة الثانية” في منطقة الوراق، وشبرا، وترعة الإسماعيلية بنسب تنفيذ سجلت حوالي اثنين وستين في المئة.

وأضاف قائلاً “يجرى خلال الوقت الراهن العمل على تنفيذ مشروع طريق هضبة أسيوط، وهو مزدوج بطول 22.6 كيلومتر شاملاً إقامة كوبري علوي بطول 1.8 كيلومتراً، وبلغت نسبة التنفيذ حوالي خمسين في المئة، كما يتم العمل على طريق شبين الكوم/ طملاى المزدوج بطول ستة عشر كيلومتراً، ويضم ثلاثة عشرة نفقاً، وخمسة عشر كوبري، وبلغت نسبة التنفيذ به حوالي تسعين في المئة”.

كما تم العمل على تنفيذ محور صفط اللبن في مرحلته الثانية “نفق النهضة، وهو عبارة عن نفق سيارات بطول يصل إلى آلف وسبعمائة متر في اتجاهين كل اتجاه حوالي سبعة متر به حارتين، وبلغت نسبة التنفيذ حوالي خمسة وثمانين في المئة”.

وأضاف اللواء مصطفى العجوز خلال فعاليات الاجتماع الموسع الذي عقد مع رئيس الحكومة قائلاً “إنه جاري العمل على الانتهاء من تنفيذ ما يقارب من مائة وتسعة وخمسين عمارة سكنية شاملة المرافق، تنسيق الموقع، بأرض مطار إمبابة، وقد تضمن حوالي ثلاثة آلاف ومائة وثمانية عشر وحدة سكنية، وحوالي مائتين وواحد وثلاثين محل تجاري، وحوالي ستة وسبعين جراج أسفل العمارات، وحضانة ومسجداً”.

وأضاف “أنه جاري العمل على تنفيذ طرق تنموية في محافظة مطروح بطول مائة وخمسين كيلومتر، وعرض خمسة متر من أجل ربط التجمعات البدوية بالطرق الرئيسية، وقد بلغت نسبة التنفيذ ما يقارب من واحد وسبعين المئة، ومنها محور طرب طريق منفلوط/ وشرق العوينات خلال المرحلة الثانية بطول خمسين كيلومتر، وعرض أحد عشر متراً، سجلت نسبة التنفيذ حوالي خمسة وعشرين في المئة، كما تم تطوير مدخل بورسعيد الغربي أعمال رصف طرق بطول 3.92 كيلومتراً، وبلاطة خرسانية بمنطقة الجمرك، وقد تم نقل منفذ الجميل القديم إلى موقع جديد بجوار الكمين الأمني، وسجلت نسبة التنفيذ في هذا المشروع حوالي سبعين في المئة”.

وأكد اللواء مصطفى العجوز على رصف طرق “المعاهدة” من بداية كوبري الرسوة، وحتى “تقاطع طريق المعاهدة” مع الطريق الدائري دمياط/ بورسعيد بطولي ما يقارب من 2.616 كيلومتراً ضمن أعمال تطوير مدخل بورسعيد الجنوبي، وسجلت نسبة التنفيذ حوالي خمسة وسبعين في المئة”.

وأكد أنه يتم خلال الوقت الراهن العمل على تنفيذ مشروع إنارة منفذ الجميل في المدخل الغربي لمحافظ بورسعيد، “وطريق الرسوة” في المدخل الجنوبي بمحافظة بورسعيد، ويشمل تركيب وتوريد مائتين وسبعين عامود إنارة بمنفذ الجميل، ومائة وثمانية وسبعين عمود بالرسوة يعمل بالطاقة الشمسية الفوتوفولتية.

كما أكد أنه يتم العمل على إقامة جزء من طريق الصالحية/ أبوصوير بطول ستة كيلومتر، وعرض أربعة عشر متراً، ووصلة من طريق ستة وثلاثين الحربي حتى طريق الفردان الصالحية، وقد سجلت نسبة التنفيذ به ما يقارب من ثلاثة وخمسين في المئة، إلى جانب تأهيل وإقامة طريق القنطرة شرق بطول 1.4 كيلومتراً، والعمل على رفع كفاءة طرق بطول أربعة كيلومتراً وعرض متوسط حوالي ثمانية كيلومتراً، وسجلت نسبة التنفيذ ما يقارب من واحد وثلاثين في المئة، واستكمال إعادة تأهيل الطريق الدائري قرية عامر/ العوايدة في محافظة السويس.

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