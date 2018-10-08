القوات المسلحة: مقتل 52 تكفريًا وضبط طائرة استطلاعية بدون طيار وأطنان من خام الذهب

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تتوالى انتصارات الجيش المصري في سيناء، لتتعدد بطولات أفراد القوات المسلحة في العملية العسكرية الشاملة “سيناء 2018″، التي تنفذها القوات المسلحة والشرطة على مختلف الاتجاهات الإستراتيجية لمكافحة الإرهاب.

واليوم الإثنين، الموافق 8 أكتوبر، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، بيانها رقم 28 بشأن العملية وجاء فيه:

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“استكمالاً للمعارك البطولية التى يخوضها أبطال القوات المسلحة والشرطة والنجاحات المتتالية فى ملاحقة ودحر العناصر الإرهابية في عملية المجابهة الشاملة سيناء 2018، لتجفيف منابع الإرهاب والقضاء علي البنية التحتية للعناصر الإرهابية ، واستلهاما لروح نصر أكتوبر المجيد ، واستمراراً لتحقيق النجاحات على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة أسفرت العمليات خلال الفترة الماضية عن النتائج الآتية :

– تمكنت القوات الجوية من استهداف وتدمير عدد (7) أوكار للعناصر الإرهابية وعربتي دفع رباعي كانت معدة لاستهداف عدد من نقاط التمركز الأمني بشمال سيناء، وعلى الاتجاة الغربى تم استهداف عدد (28) عربة أثناء محاولتها اختراق الحدود الغربية .

كما تم القضاء على عدد (26) فردا تكفيريا شديد الخطورة وبحوزتهم عدد من البنادق الآلية وكميات

من الذخائر وقنبلة يدوية وأحزمة ناسفة وعدد (2) جهاز اتصال لاسلكى وعدد من دوائر النسف وكمية من الملابس العسكرية، وضبط طائرة بدون طيار تستخدم في مراقبة أعمال قواتنا بوسط وشمال سيناء .

– وفي ضربة استباقية لقوات الشرطة المدنية تم تنفيذ عمليات نوعية بواسطة عناصر الأمن الوطنى بالعريش أسفرت عن القضاء علي عدد (26) فردا تكفيريا شديد الخطورة والتحفظ علي (10) بنادق آليه و(4) بندقيات خرطوش وعبوتين ناسفتين .

هذا بالإضافة إلى ضبط وتدمير والتحفظ علي عدد (26) عربة ، وعدد (52) دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية في عملياتها الإجرامية ، واكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والملاجئ والأوكار عثر بداخلها علي كميات كبيرة من مادة TNT وكمية من قطع غيار السيارات

والدراجات النارية وكميات من الذخائر والدانات .

كذلك قام عدد من عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير عدد كبير من العبوات الناسفة تم زراعتها لاستهداف محاور التحرك المختلفة بمناطق العمليات .

بالإضافة إلى تعزيز قوات حرس الحدود من إجراءات التأمين للمناطق الحدودية علي كافة الاتجاهات الإستراتيجية وإحكام السيطرة علي المنافذ الخارجية للدولة ومجابهة عمليات التسلل والتهريب للأسلحة والمخدرات التي تهدد أمن واستقرار الجبهة الداخلية .

وأضاف البيان رقم 28 للقوات المسلحة، أما على الاتجاة الغربى تم ضبط ( 3 ) بندقية آلية و (5) بنادق قناصة وكميات كبيرة من الذخائر المختلفة الأعيرة و( 21 ) خزنة وعدد( 2 ) هاتف ثريا و نظارة رؤية ليلية و(61 ) عربة محملة بالبضائع غير خالصة الرسوم الجمركية وضبط حوالى 1000 كجم من جوهر الحشيش المخدر و3 ملايين قرص مخدر وضبط ( 2227 ) فردا أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية .

وعلى الاتجاه الجنوبى تم ضبط 102 فرد هجرة غير شرعية و31 عربة و2 جهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية وجهاز للكشف عن المعادن و7 طن من الأحجار الصخرية من خام الذهب .

يأتى ذلك بالتزامن مع قيام القوات البحرية في أعمال التأمين البحرى وحماية الأهداف الإستراتيجية وقطع خطوط إمداد العناصر الإرهابية عن طريق البحر وتأمين الأهداف الإقتصادية في المسرح البحرى .

ونتيجة لتلك الأعمال القتالية والمهام المقدسة تم استشهاد ضابط و ضابط صف وجندى .

وتتواصل مسيرة الوطن بعطاء رجال أشداء يحملون على أعناقهم مسئولية التخلص من الإرهاب الأسود ومتمسكين بعقيدتهم الراسخة إما النصر أو الشهادة في سبيل تحقيق أمن الوطن وسلامة شعبه العظيم .