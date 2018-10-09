نقابات المهن الطبية تعلن تعليق العمل بشكل تام.. تعرف على الأسباب

منذ 17 دقيقة أخبار مصر
نقابات المهن الطبية تعلن تعليق العمل بشكل تام.. تعرف على الأسباب
اتحاد نقابات المهن الطبية

اعلن اتحاد نقابات المهن الطبية عن تعليق العمل في مقره القائم “بدار اتحاد المهن الطبية” في منطقة جاردن سيتي، إلى حين يتم تأمينه بشكل تام، وأفادت مصادر مطلعة إن هذا القرار جاء في إطار حرص اتحاد نقابات المهن الطبية على سلامة الأعضاء العاملين به والمترددين عليه.

وقد قام اتحاد نقابات المهن الطبية يوم الاثنين الثامن من شهر أكتوبر الجاري بإصدار بيان جاء فيه إن العمل سوف يستمر في باقي المقرات الأخرى، وأنه على الأعضاء الراغبين في استصدار خطابات لتحويلها والتوجه إلى مقر “مشروع العلاج” القائم في مدينة نصر.

وكان من المتعين أن يبدأ اتحاد نقابات المهن الطبية مزاولة مهامه في مقره القائم في منطقة جاردن سيتي بعد الانتهاء الإجازة الرسمية لعيد القوات المسلحة.