هيئة السكك الحديد تعتذر للمواطنين.. تعرف على الأسباب

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قدمت هيئة سكك حديد مصر يوم الاثنين اعتذارها إلى جميع الركاب بسبب تأخر بعض من القطارات خلال الفترة الصباحية فيما بين بنها وطنطا.

وأوضحت الهيئة إن ما تسبب في تأخير القطارات هو وقوع عطل مفاجئ في أحد جرارات القطارات وبالتحديد في القطار الذي يحمل رقم ثمانمائة وثمانية ركاب المنصورة/ القاهرة في محطة بنها.

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وأوضح رئيس هيئة سكك حديد مصر المهندس أشرف رسلان قائلاً “فور وقوع العطل تم استبدال الجرار المعطل مع جرار أخر بديل”، وأكد إن حركة القطارات في جميع خطوط السكك الحديد تعمل خلال الوقت الراهن بصورة طبيعية باستثناء العطل المفاجئ في قطار رقم ثمانمائة وثمانية ركاب المنصورة/ القاهرة.

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