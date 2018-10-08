طقس معتدل وسقوط أمطار خفيفة.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الغد

Advertisements

يسود طقس معتدل الحرارة ، غدا الثلاثاء الموافق 9 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون مائل للحرارة على الوجه البحري وعلى القاهرة حتى شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات النهار على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد ، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الغربية ، أما الرياح فتكون أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط كذلك على خليج السويس والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

Advertisements

وفي نشرة أخبار الطقس التي تصدر متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، أوضح خبراء الطقس أن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة ، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر ، بينما تكون الرياح السطحية شمالية غربية.

وعن حالة البحر الأحمر ، أوضح خبراء الطقس أن حالته تكون معتدلة إلى مضطربة ، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية فتكون شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء الموافق 9 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، بحسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

الصغرى العظمى

القاهرة 22 30

وسط الدلتا 22 30

الإسكندرية 23 27

بلطيم 23 27

مطروح 19 26

السلوم 18 26

سيوة 21 32

بورسعيد 23 27

دمياط 23 27

العريش 21 28

رفح 19 27

الإسماعيلية 20 31

السويس 21 30

رأس سدر 22 31

نخل 19 27

نويبع 24 31

طابا 22 27

سانت كاترين 18 27

الطور 24 30

شرم الشيخ 26 32

الغردقة 24 33

مرسى علم 24 32

الفيوم 22 31

بني سويف 22 31

المنيا 20 31

أسيوط 20 32

سوهاج 21 34

قنا 22 36

الأقصر 23 36

أسوان 25 37

أبو سمبل 25 38

الوادي الجديد 23 36

شلاتين 25 34

أبو رماد 26 33

رأس حدربة 27 32

حلايب 27 31