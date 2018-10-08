التموين: صرف المخصصات التموينية للمواليد الجدد يناير المقبل

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صرح أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة، اليوم الإثنين، الموافق 8 أكتوبر، أن مكاتب التموين قد سجلت حتى الآن نحو 2 مليون مولود، على قاعدة البيانات منذ أن تم الإعلان عن باب الإضافة للمواليد ، ليصل نحو 1.250 مليون بطاقة عبر 1400 مكتب تموينى، مؤكدا بدء صرف التموين للمواليد الجدد بدءا من يناير 2019.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التموين، فى مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، مع الإعلامية أسماء مصطفى المذاع على قناة “اكسترا نيوز”، أن الوزارة تقوم حاليا بحذف أسماء المتوفين لأكثر من 3 شهور كذلك أسماء المسافرين للخارج لأكثر من 6 شهور، أو المكرر على أكثر من بطاقة تموينية.

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وناشد “كمال”، المواطنين بضرورة تصحيح أخطاء البطاقات قبل 8 نوفمبر المقبل، عن طريق الموقع الإلكتروني أو من خلال مكتب التموين التابع له، محذرا من وقف تلك البطاقات بعد هذا التاريخ قائلا: ” أى بطاقة تموينية بها أخطاء أو لم تستكمل بياناتها سيتم وقفها بعد تاريخ 8 نوفمبر المقبل”.