الري تكشف حقيقة فرض رسوم على المشاركين في منتدى أسبوع القاهرة للمياه

Advertisements

أعلن المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري يسرى خفاجة عن نفيه ما تم ترديده من أنباء عن فرض مبالغ مالية تتراوح قيمتها ما بين ألف إلى ثلاثة آلاف جنيه على جموع الصحفيين الراغبين في العمل على تغطية فعاليات “منتدى أسبوع القاهرة للمياه” المقام تحت رعاية من رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي.

وقد صرح يسرى خفاجة قائلاً ” تم عقد اجتماع مع جموع الصحفيين مساء أمس الموافق يوم الاثنين، وقد تم تأكيد أن الدعوة محددة للصحفيين المهتمين بالشأن المائي”.

Advertisements

وأضاف “أن باب التوثيق لحضور فعاليات منتدى أسبوع القاهرة للمياه قد انتهى منذ يومين”، وأكد “إن أكثر من ثلاثين صحفياً معفياً من التسجيل في تغطية فعاليات المنتدى”، وأوضح “إن الرسوم سوف يتم فرضها على المشاركين دون توجيه دعوة أو اختصاص”.

وأكد أن “منتدى أسبوع القاهرة للمياه مثله مثل أي حدث دولي”، وأضاف “إن تنظيم المشاركة لحدث علمي مثل هذا المنتدى لن تنجح بدون تغطية صحفية”.

أقرا المزيد تفاصيل اجتماع الحكومة لمتابعة مشروعات الجهاز المركزي للتعمير