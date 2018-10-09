الآن.. يمكنك سداد مخالفات المرور وتجديد رخصة السيارة عبر مكاتب البريد

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صرح خالد طه عضو مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أنه في إطار التيسيرات التي تقدمها الدولة للمواطنين، تعتزم الهيئة القومية للبريد إطلاق خدمة جديدة، وهي سداد المخالفات المرورية عبر مكاتبها كذلك إصدار شهادة المخالفات فضلا عن تجديد رخص السيارة والقيادة، لافتًا إلى أن الهيئة تستعد فنيا لهذا الأمر إذ لا يتم إطلاق خدمة من دون الاستعداد لها بنسبة 100%.

وأوضح طه فى تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، الموافق 9 أكتوبر، أن الهيئة لديها خطة لتطوير مكاتب البريد على مستوى الجمهورية وتزويدها بأحدث النظم والبرمجيات لتصبح منصة الحكومة لتقديم الخدمات للمواطنين.

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وكان في وقت سابق لهذا الإعلان، قد شهد المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين النيابة العامة، والهيئة القومية، ويهدف البروتوكول إلى توفير خدمة الاستعلام عن وسداد مخالفات المرور، والحصول على شهادة براءة الذمة للمواطنين من خلال مراكز الخدمات البريدية على مستوى الجمهورية.

توقيع هذا البروتوكول يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية باستخدام وتفعيل أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،وهو بمثابة استكمالا للجهود التي تبذلها الدولة لإحداث طفرة إيجابية في شكل ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل استراتيجيتها للتحول إلى المجتمع الرقمي، والتي تشمل العديد من مشروعات التعاون بين كافة قطاعات ومؤسسات الدولة لإتاحة خدمات الكترونية مطورة تحظى على رضا المواطنين، وسوف يساهم طرح تلك الخدمات بمكاتب البريد في تخفيف العبء وتوفير الوقت؛ الأمر الذي يتسق مع أهداف الخطة الاستراتيجية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تركز على تعظيم الاستفادة من الإمكانات اللوجيستية والخبرات التي يتمتع بها البريد المصري لتعزيز دوره في تقديم الخدمات الحكومية.

ويأتي اختيار الهيئة القومية للبريد، لتحصيل مخالفات المرور بناءً على الثقة التي يتمتع بها لدى المواطنين والانتشار الجغرافي الواسع الذى يصل إلى 4000 فرع منتشرين على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى مستوى التطوير الذى وصلت إليه مراكز الخدمات البريدية الذى جعلها قادرة على تقديم الخدمة للمواطنين بكفاءة عالية.

وبمجرد تفعيل البروتوكول يستطيع المواطن الاستعلام عن مخالفات المرور وسدادها، والحصول على شهادة براءة الذمة من أي مركز خدمات بريدية على مستوى الجمهورية؛ وذلك عبر شبكة ربط بين الهيئة ونيابات المرور مؤمنة بالكامل يتم من خلالها الرد لحظياً على المخالفات المطلوب الاستعلام عنها، فضلا عن إمكانية التظلم من مخالفات المرور سواء كانت كلية أو جزئية.

كذلك تتمتع هذه الخدمة بميزة جديدة تمكن العملاء من متابعة التظلم في كافة مراحله حيث يتم إرسال رسائل نصية”SMS” للعميل توضح المرحلة التي يمر بها التظلم حتى يتم البت فيه وذلك ليكون العميل علي إطلاع دائم بكافة مراحل التظلم.

تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن تزوير أو تقليد شهادة براءة الذمة التي سيتم استخراجها للمواطنين حيث يتم طباعتها على ورق عالي التأمين، وبيانات الشهادة مشفرة تشفير ثنائي الأبعاد باستخدام تقنية QR Code.

جدير بالذكر أن الهيئة القومية للبريد تقدم خدمات حكومية للمواطنين منذ أكثر من عامين أبرزها طرح شقق الإسكان الإجتماعى وخدمات الأحوال المدنية مثل إعادة إصدار الرقم القومى واستخراج شهادات الميلاد والوفاة ووثائق الطلاق والزواج وغيرها، وسداد فواتير الكهرباء وخدمات قنصلية وبعض خدمات أخرى.