ضخ 15 مليون جنيه لإنشاء 5 هايبر ماركت ومنطقتين لوجيستيتين

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أعلن رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ومساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون الاستثمار ، الدكتور إبراهيم عشماوي ، الاتفاق مع إحدى السلاسل التجارية الكبرى ، على ضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات جنيه ، استثمار أجنبي مباشر في 5 منافذ «هايبر ماركت» ، وذلك بمساحة إجمالية قدرها 100 ألف متر في القاهرة الكبرى.

وفي تصريحات صحفية عنه اليوم الثلاثاء ، الموافق 9 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، أكد الدكتور إبراهيم عشماوي أيضا ، ضخ 5 مليارات جنيه لإنشاء منطقتين لوجستيتين ، المنطقة الأولى في محافظة الإسكندرية على مساحة 10 أفدنة ، والمنطقة الثانية في محافظات الصعيد على مساحة 5 أفدنة خلال عامين.

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وزاد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ومساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون الاستثمار ، أن الاتفاق هو ثمرة جهود الجهاز والزيارات التي تمت للشركة مع دول الخليج ، وذلك ضمن خطة الجهاز للترويج واستقدام فرص استثمارية أجنبية مباشرة بهدف إتاحة السلع ، فضلا عن زيادة مساهمة نسبة القطاع الرسمي في مقابل القطاع غير الرسمي.

وتابع الدكتور إبراهيم عشماوي ، أن الاستثمارات التي سيتم ضخها هي الأولى بعد توقيع بروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، بهدف طرح أراض جديدة للمستثمرين في قطاع التجارة الداخلية.

ولفت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ومساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية لشؤون الاستثمار ، إلى أن السلسلة التجارية تستهدف اختيار المنطقة اللوجيستية المزمع إنشائها في محافظة الإسكندرية ، كقاعدة لتصدير بعض المنتجات المصرية لفرعها في دول الخليج ودوّل المنطقة ، مشيرا إلى افتتاح أول فرع لإحدى السلاسل التجارية الكبرى في مصر في العام 2016 ، كما تعتزم استثمار 10 مليارات جنيه ، بهدف إنشاء 10 متاجر هايبر ماركت جديدة في أنحاء مصر كافة.