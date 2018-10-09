شبورة مائية صباحا وسقوط أمطار خفيفة.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الغد

منذ 55 دقيقة أخبار مصر
شبورة مائية صباحا وسقوط أمطار خفيفة.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الغد
الأرصاد الجوية

يسود طقس معتدل الحرارة غدا الأربعاء ، الموافق 9 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، وعلى الوجه البحري والقاهرة ، يكون مائل للحرارة على شمال الصعيد ، حار على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على شمال البلاد ، كما تظهر السحب المنحفضة والمتوسطة على شمال البلاد ، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الغربية للبلاد.

وأوضح خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، أن الرياح تكون أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط كذلك على خليج السويس والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

ولفت خبراء الطقس ، إلى أن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيه من متر حتى متر ونصف المتر ، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من مترين حتى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية على البحرين الأحمر والمتوسط ، فتكون شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء ، الموافق 9 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، بحسب تأكيدات خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

القاهرة ، الصغرى 22 درجة ، العظمى 29 درجة.

الإسكندرية ، الصغرى 20 درجة ، العظمى 27 درجة

قنا ، الصغرى 22 درجة ، العظمى 34 درجة.

الأقصر ، الصغرى 23 درجة ، العظمى 35 درجة.

أسوان ، الصغرى 24 درجة ، العظمى 37 درجة.