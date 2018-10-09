شبورة مائية صباحا وسقوط أمطار خفيفة.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الغد

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يسود طقس معتدل الحرارة غدا الأربعاء ، الموافق 9 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، وعلى الوجه البحري والقاهرة ، يكون مائل للحرارة على شمال الصعيد ، حار على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على شمال البلاد ، كما تظهر السحب المنحفضة والمتوسطة على شمال البلاد ، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الغربية للبلاد.

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وأوضح خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، أن الرياح تكون أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط كذلك على خليج السويس والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

ولفت خبراء الطقس ، إلى أن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة ، ويكون ارتفاع الموج فيه من متر حتى متر ونصف المتر ، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من مترين حتى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية على البحرين الأحمر والمتوسط ، فتكون شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء ، الموافق 9 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، بحسب تأكيدات خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

القاهرة ، الصغرى 22 درجة ، العظمى 29 درجة.

الإسكندرية ، الصغرى 20 درجة ، العظمى 27 درجة

قنا ، الصغرى 22 درجة ، العظمى 34 درجة.

الأقصر ، الصغرى 23 درجة ، العظمى 35 درجة.

أسوان ، الصغرى 24 درجة ، العظمى 37 درجة.