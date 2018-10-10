قناة السويس تنشئ ثلاث محاكيات جديدة بهيئة قناة السويس

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أكد الفريق “مهاب مميش” الذي يشغل منصب رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية أن هيئة قناة السويس سوف تبدأ في إنشاء ثلاثة محاكيات جديدة، سوف تدخل الخدمة عن قريب للعمل مع باقي محاكيات مركز المحاكاة التابع لهيئة قناة السويس حتى يتماشى المرحلة القادمة في هيئة قناة السويس.

كما أشار “مميش” إلى أن المحاكي الاولي سوف تخصص لمحاكاة السفن العابرة للقناة، أما المحاكي الثانية فهي خاصة بالتدريب على استخدام الخرائط الإلكترونية وذلك لكونها من أهم الأجهزة الملاحية، أم أما المحاكي الثالث فهو مخصص لأعمال التكريك بالقناة الموانئ، وهذا حتى يتم تحقيق الاستفادة من الكراكات الجديدة التي تم التعاقد عليها في الوقت الحالي.

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كما أضاف إن الحكومة تسعى في الوقت الحالي إلى تطوير مجمع المحاكاة التابع لها، وذلك من أجل رفع كفاءة العنصر البشري من مرشدي الهيئة، ومدهم بالخبرات اللازمة وما يتناسب مع طبيعة عملهم والتي كثيراً ما تتطلب معرفة كل الممرات الضيقة وكيفية التعامل مع هذه المواقف.

مؤكداً خلال نهاية حديثه أن مجمع المحاكيات التابع لهيئة قناة السويس يتمتع بسمعة عالمية بين أكبر الشركات الملاحية حول العالم، وأن الهيئة لا تبخل بالتوسع في تطوير مركز المحاكاة ورفع كفاءة التدريب البحري وإمداد المركز بأحدث الأجهزة.

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