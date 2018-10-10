بلاغ إلى النائب العام ضد نقيب الصيادلة.. تعرف على التفاصيل

Advertisements

أعلن عضو مجلس نقابة الصيادلة الدكتور “أحمد فاروق” أن هناك العديد من الصيادلة يتقدمون اليوم الموافق الأربعاء العاشر من شهر أكتوبر الجاري لعام 2018 ببلاغ إلى النائب العام ضد نقيب الصيادلة “محيي عبيد”.

وأوضح أن الصيادلة يتهمون النقيب باستقدام بطلجية من أجل منعهم من الدخول إلى مجلس النقابة، ويجدر هنا الإشارة إلى أن نقابة الصيادلة خلال الفترة الراهنة تشهد حالة من التنازع بين نقيب الصيادلة وبين عدد من أعضاء النقابة، وتصاعد الأمر الذي تتطلب عقد جمعيتين عموميتين خلال شهر مايو السابق لعام 2018.

Advertisements

وقد أسفرت فعاليات الجمعيات العمومية إلى إصدار قرارات مضادة، حيث تقرر خلال الجمعية الأولى شطب أعضاء نقابة الصيادلة المخالفين للنقيب، وفي الجمعية الثانية قد تقرر شطب نقيب الصيادلة إلى جانب إحالته إلى التحقيق.

وأكد الدكتور أحمد فاروق إن عدد من أعضاء نقابة الصيادلة قد قاموا بعقد مؤتمر بالنقابة من أجل الرد على افتراءات النقيب، وقد عقدت فعاليات المؤتمر خلال الفترة السابقة.

وقد نشبت مشاجرة باستخدام العصي والشوم بين البلطجية داخل مقر “اتحاد نقابات المهن الطبية” خلال الأسبوع السابق، على أثر محاولة بعض من أعضاء مجلس نقابة الصيادلة الممنوعين من دخول إلى النقابة بأمر من النقيب نفسه الدخول إلى مقر النقابة.

أقرا المزيد الآن.. يمكنك سداد مخالفات المرور وتجديد رخصة السيارة عبر مكاتب البريد