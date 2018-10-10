إغلاق الطريق الدائري من القاهرة الجديدة للمنيب لمدة 3 أيام.. تعرف على الأسباب

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صرحت الإدارة العامة للمرور عن قيامها بإغلاق جزئي في “الطريق الدائري” أمام القادمين من القاهرة الجديدة وصولاً إلى منطقة المنيب، وقد أوضحت الإدارة أن الإغلاق سوف يكون في تمام الساعة الخامسة من صباح بعد الغد الموافق يوم الجمعة القادمة.

وقد أوضحت الإدارة العامة للمرور أن إغلاق الطريق الدائري أمام القادمين من القاهرة الجديدة وصولاً إلى منطقة المنيب سوف يستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية بسبب إقامة كوبري للمشاة.

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أشارت الإدارة إلى وجود كثافات متحركة في أعلى الطريق الدائري في محافظة القليوبية وصولاً إلى منطقة المرج والسلام بسبب أحجام السيارات العالية إلى جانب المواقف العشوائية، وقد نصحت الإدارة العامة للمرور جموع قائدي السيارات إلى اتخاذ محور المرج وطريق بنها الحر بدلاً من الطريق الدائري بالقليوبية وصولاً إلى المرج والسلام.

صرح الخبير المروري اللواء أحمد هشام قائلاً “إن توجه الطلاب سواء طلاب الجامعات أو طلاب المدارس ينعكس على الكثافات المرورية في معظم المحاور والطرق، ويجعلها ترتفع خلال الساعات القادمة في ظل انتشار العديد من الخدمات الأمنية”.

وأكد “إن الإدارة العامة للمرور تعمل على تكثيف الانتشار الأمني والخدمات الأمنية من أجل منع الكثافات والأكمنة المتحركة والثابتة والرادارات من أجل ضبط السرعة”.

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