تصريحات مثيرة من الصحة حول تسعيرة الكشف

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صرح وكيل وزارة الصحة والسكان لشئون العلاج الحر والتراخيص الطبية الدكتور علي محروس قائلاً “إن قرار إلزام العيادات الطبية الخاصة بإعلان تسعيرة الكشف بالإضافة إلى منح المريض إيصال بقيمة المبلغ المدفوع يأتي في إطار سعى وزارة الصحة والسكان إلى العمل على إيجاد علاقة محترمة بين مقدمي الخدمة وبين جموع المواطنين”.

وشدد محروس “إن الطبيب يقدم خدمة طبية إلى المريض، ونرى أن تكون العلاقة بين الطبيب والمريض بها نوع من الرحمة والمودة”.

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وجاءت تصريحات وكيل وزارة الصحة والسكان لشئون العلاج الحر والتراخيص الطبية في إطار مشاركته في مكالمة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” عبر شاشة “الحدث اليوم”.

وأضاف “إنه من الصعب العمل على وضع حد أدنى لتسعيرة الكشف الطبي “الفيزيتا”، حيث أن المريض هو من يتحكم في ذلك، بالتركيز على طبيب واحد ويتجاهل باقي الأطباء”.

وأوضح “إن الهدف من منح المريض إيصال بقيمة الكشف، هو التأكيد من أن الطبيب لا يغالي في قيمة الكشف، على الرغم من قيام بعض من الأطباء بتقديم إلى مصلحة الضرائب رقم آخر بخلاف قيمة الكشف الذي يتقاضاه من المرضى”.

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