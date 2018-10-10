التعليم تكشف حقيقة توزيع تابلت Apple إصدار قديم على الطلاب

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علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، اليوم الأربعاء الموافق 10 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، من صور لجهاز تابلت Apple إصدار قديم وبدائي ، تم الترويج له على أن هذا التابلت ، هو الذي تعاقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي عليه ، لتوزيعه على الطلاب ضمن منظومة التعليم الجديدة.

وفي تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الخاص بتقصي الحقائق ، أوضح المركز أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، والتي نفت بدورها ما تردد من أنباء في هذا الشأن جملة وتفصيلا.

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وبحسب تقرير مركز المعلومات ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن صورة جهاز التابلت المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ليست صحيحة على الإطلاق ومزيفة ، وأضافت: «هذع الصورة لأول جهاز أنتجته شركة Apple فى الثمانينيات ويدعى (نيوتن) ، وهو جهاز تاريخي وليس له علاقة بجهاز التابلت الذي تعاقدت عليه الوزارة في مظام التعليم الجديد».

وتابع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ذكرت أنها تعاقدت مع شركة سامسونج على أجهزة تابلت بإصدارات حديثة وليس شركة Apple ، وأكدت أن الهدف من وراء ترويج تلك الشائعة ، هو إحداث البلبلة ورفض التغيير والتطوير في المنظومة الجديدة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بحسب تقرير المركز ، أنها سوف تبدأ توزيع التابلت على الطلاب بنهاية شهر أكتوبر الحالي ، لافتة إلى أن جهاز تابلت الثانوية العامة الجديد ، سوف يكون بحجم شاشة 10 بوصات ، وإنترنت بسرعة 4g ، من خلال شبكة إنترنت داخلية فائقة السرعة.