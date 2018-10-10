لقاء ثنائي بين السيسي ونظيره القبرصي قبل قمتهما الثلاثية مع رئيس وزراء اليونان

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يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الأربعاء الموافق 10 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، لقاء ثنائيا مع نظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس ، في جزيرة تكريت اليونانية ، وذلك قبل قمة ثلاثية مقرر إقامتها بين الرئيس السيسي ونظيره القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء اليوناني ، ألكسيس تسيبراس ، لدى وصوله إلى جزيرة كريت اليونانية.

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وغاد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، القاهرة في وقت باكر من صباح اليوم إلى اليونان ، لعقد مباحثات مع رئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس ، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس.