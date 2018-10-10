طقس مائل للبرودة وتكاثر السحب.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الغد

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يسود طقس معتدل الحرارة ، غدا الخميس الموافق 11 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد وعلى الوجه البحري والقاهرة ، يكون مائل للحرارة على شمال الصعيد ، حار على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، لطيف في أول الليل ، مائل للبرودة في أخر الليل ، وذلك حسب ما توقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وتوقع خبراء الطقس ، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على شمال البلاد ، بينما تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا ، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ، تمتد لمناطق في الوجه البحري.

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وبالنسبة لحركة الرياح ، أوضح خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، أن حركة الرياح تكون أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط كذلك على خليج السويس والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، بحسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

القاهرة ، العظمى 28 درجة ، الصغرى 21 درجة.

الإسكندرية ، العظمى 27 درجة ، الصغرى 21 درجة.

مطروح ، العظمى 26 درجة ، الصغرى 18 درجة.

سوهاج ، العظمى 32 درجة ، الصغرى 20 درجة.

قنا ، العظمى 33 درجة ، الصغرى 21 درجة.

أسوان ، العظمى 35 درجة ، الصغرى 23 درجة.