«الصحة» تكشف حقيقة خصخصة مستشفى الصحة النفسية في العباسية

منذ 29 دقيقة أخبار مصر
«الصحة» تكشف حقيقة خصخصة مستشفى الصحة النفسية في العباسية
وزيرة الصحة

علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، اليوم الأربعاء الموافق 10 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن نية الحكومة لخصخصة مستشفى العباسية للصحة النفسية.

وفي تقرير تقصي الحقائق الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أكد المركز أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان برئاسة الدكتورة هالة زايد ، والتي نفت بدورها هذه الأنباء جملة وتفصيلا ، وأكدت في الوقت ذاته ، عدم نية الحكومة بيع أو خصخصة مستشفى العباسية للصحة النفسية.

وبحسب تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أوضحت وزارة الصحة والسكان ، أن ما يحدث حاليا ما هو إلا أعمال تطوير ، بهدف تقديم خدمات أكثر تميزا لصالح المرضى النفسيين في مصر ، وزادت: «كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن ، مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة ، تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين».

وأضاف تقرير مركز المعلومات ، أن وزارة الصحة والسكان ، أكدت أن مستشفى العباسية للصحة النفسية ، مخصص لها ميزانية كبيرة للتوسع في الإنشاءات والخدمات ، وجار تطوير 5 عنابر في المستشفى ، وتجهيزها على أعلى مستوى ، بهدف أداء خدمات الصحة النفسية ، وعلاج الإدمان للمرضى».

وزادت وزارة الصحة بحسب تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أنه جار الانتهاء من بناء المركز القومي لعلاج الأطفال والمراهقين ، فضلا عن التوسع في المساحات الخضراء ، وذلك بهدف توفير مناخ نظيف لعلاج المرضى.

 