«الصحة» تكشف حقيقة خصخصة مستشفى الصحة النفسية في العباسية

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علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، اليوم الأربعاء الموافق 10 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن نية الحكومة لخصخصة مستشفى العباسية للصحة النفسية.

وفي تقرير تقصي الحقائق الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أكد المركز أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان برئاسة الدكتورة هالة زايد ، والتي نفت بدورها هذه الأنباء جملة وتفصيلا ، وأكدت في الوقت ذاته ، عدم نية الحكومة بيع أو خصخصة مستشفى العباسية للصحة النفسية.

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وبحسب تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أوضحت وزارة الصحة والسكان ، أن ما يحدث حاليا ما هو إلا أعمال تطوير ، بهدف تقديم خدمات أكثر تميزا لصالح المرضى النفسيين في مصر ، وزادت: «كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن ، مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة ، تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين».

وأضاف تقرير مركز المعلومات ، أن وزارة الصحة والسكان ، أكدت أن مستشفى العباسية للصحة النفسية ، مخصص لها ميزانية كبيرة للتوسع في الإنشاءات والخدمات ، وجار تطوير 5 عنابر في المستشفى ، وتجهيزها على أعلى مستوى ، بهدف أداء خدمات الصحة النفسية ، وعلاج الإدمان للمرضى».

وزادت وزارة الصحة بحسب تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أنه جار الانتهاء من بناء المركز القومي لعلاج الأطفال والمراهقين ، فضلا عن التوسع في المساحات الخضراء ، وذلك بهدف توفير مناخ نظيف لعلاج المرضى.