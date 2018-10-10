الحكومة تكشف حقيقة حذف مواطنين عشوائيا من بطاقات التموين

Advertisements

علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، اليوم الأربعاء الموافق 10 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن حذف بعض الأفراد المستفيدين من البطاقات التموينية بشكل عشوائي.

وبحسب تقرير تقصي الحقائق الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي المصيلحي ، والتي نفت بدورها هذه الأنباء جملة وتفصيلا.

Advertisements

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أكدت عدم حذف أي مواطن بشكل عشوائي من منظومة البطاقات التموينية ، وأكدت أن إجراءات تنقية البطاقات التي تجريها وزارة التموين والتجارة الداخلية تتم بشكل دقيق ومنظم ، حيث تقتصر عمليات الحذف التي تتم حاليا ، على المتوفين والمسافرين والأسماء المكررة على أكثر من بطاقة تموينية ، كما أن كل ما يتردد حول هذا الشأن ، شائعات مغرضة ولا أساس لها من الصحة ، تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.