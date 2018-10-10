فرض رسوم على الصحفيين وخصخصة «العباسية».. تعرف على شائعات نفتها الحكومة في 8 أيام

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أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري ، اليوم الأربعاء الموافق 10 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، أنه رصد 8 شائعات انتشرت في المجتمع المصري ، خلال الـ8 أيام الماضية ، من يوم 2 وحتى يوم 10 أكتوبر من العام الحالي 2018.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، 8 شائعات نفتها الحكومة مؤخرا ، بحسب تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، وهي كما يلي:

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1. حذف عشوائي لبعض المواطنين من البطاقات التموينية.

2. منح طلاب الثانوية العامة جهاز تابلت بدائي.

3. تقليل عدد أيام وساعات الدراسة في النظام التعليمي الجديد.

4. توزيع معلمي مدارس إدارة رفح التعليمية على مدارس الإدارات الأخرى.

5. انسحاب الشركة الصينية المسؤولة عن تنفيذ مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة.

6. توقف عمل المنظمات الأجنبية في مصر.

7. خصخصة مستشفى العباسية للصحة النفسية.

8. فرض رسوم على الصحفيين في مقابل تغطية مؤتمر «أسبوع القاهرة للمياه».