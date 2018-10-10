مطار القاهرة يعلن حالة الطوارئ استعدادا لوصول السيسي من اليونان

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تستعد سلطات مطار القاهرة الدولي ، اليوم الأربعاء الموافق 10 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، لوصول الرئيس عبدالفتاح السيسي من اليونان ، بعد زيارته التي استغرقت عدة ساعات ، شارك خلالها في قمة ثلاثية بين مصر وقبرص واليونان في جولتها السادسة ، ضمن آلية التعاون الثلاثي التي انطلقت في القاهرة بين الدول الثلاث في نوفمبر من العام 2014.

سلطات مطار القاهرة الدولي استعدت لوصول الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بفتح استراحة رئاسة الجمهورية استعدادا لوصول الرئيس عبد الفتاح السيسي ، كما انتهت من تأمين الطرق المؤدية من وإلى مطار القاهرة الدولي ، فضلا عن منع دخول السيارات إلى محيط الصالة الرئاسية في المطار.

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كما انتشرت الخدمات الأمنية في محيط مطار القاهرة الدولي ، وانتشر أيضا ضباط المفرقعات والكلاب البوليسية ، بهدف تأمين محيط استراحة الرئاسة استعدادا لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي.​