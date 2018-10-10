مطار القاهرة يعلن حالة الطوارئ استعدادا لوصول السيسي من اليونان

منذ 49 دقيقة أخبار مصر
مطار القاهرة يعلن حالة الطوارئ استعدادا لوصول السيسي من اليونان
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

تستعد سلطات مطار القاهرة الدولي ، اليوم الأربعاء الموافق 10 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، لوصول الرئيس عبدالفتاح السيسي من اليونان ، بعد زيارته التي استغرقت عدة ساعات ، شارك خلالها في قمة ثلاثية بين مصر وقبرص واليونان في جولتها السادسة ، ضمن آلية التعاون الثلاثي التي انطلقت في القاهرة بين الدول الثلاث في نوفمبر من العام 2014.

سلطات مطار القاهرة الدولي استعدت لوصول الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بفتح استراحة رئاسة الجمهورية استعدادا لوصول الرئيس عبد الفتاح السيسي ، كما انتهت من تأمين الطرق المؤدية من وإلى مطار القاهرة الدولي ، فضلا عن منع دخول السيارات إلى محيط الصالة الرئاسية في المطار.

كما انتشرت الخدمات الأمنية في محيط مطار القاهرة الدولي ، وانتشر أيضا ضباط المفرقعات والكلاب البوليسية ، بهدف تأمين محيط استراحة الرئاسة استعدادا لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي.​