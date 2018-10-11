اليوم.. «التضامن» تفتتح معرض الحرف وتحتفل باليوم العالمي للفتيات

Advertisements

تفتتح وزيرة التضامن الاجتماعي ، الدكتورة غادة والي ، اليوم الخميس الموافق 11 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، المعرض الدولي الأول للحرف اليدوية «كرافيتي إيجيبت» ، الذي تنفذه غرفة صناعة الحرف اليدوية في اتحاد الصناعات المصرية ، وذلك بالتعاون مع المجلس التصديري للحرف اليدوية.

وتشهد الدكتورة غادة والي ، الليلة ، فعاليات الاحتفال بمنتدى فتيات مصر الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي ، بالتعاون مع هيئة «بلان إنترناشونال إيجيبت» والسفارة الكندية ، وذلك ضمن احتفالات باليوم العالمي للفتيات ، الذي يوافق 11 أكتوبر من كل عام.

Advertisements

احتفال وزارة التضامن الاجتماعي باليوم العالمي للفتيات ، يتضمن حلقة نقاشية عن قيادة الفتيات في مجال السلامة والقيادة والصحة ، وعروضًا عن صحة الفتيات والزواج المبكر وختان الإناث ، وسلامة الفتيات في المناطق الحضرية.