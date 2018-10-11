بـ«خامات أمريكية».. بدء تصنيع الإنسولين في مصر

منذ 15 دقيقة أخبار مصر
بـ«خامات أمريكية».. بدء تصنيع الإنسولين في مصر
الأنسولين

قال رئيس مجلس إدارة شركة المهن الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان ، الدكتور أحمد كيلاني ، إن الشركة بدأت تصنيع عقار الإنسولين محليًا ، باستخدام خامات أمريكية معتمدة من هيئة الأدوية الأمريكية الـFDA التي تتمتع بأعلى جودة.

وفي تصريحات صحفية عنه اليوم الخميس ، الموافق 11 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، أضاف الدكتور أحمد كيلاني ، أن الشركة وفرت الكميات الدوائية التي تحتاجها الدولة من الإنسولين ، خاصة التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة ، وذلك بمخزون استراتيجي يكفى عاما كاملا.

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة المهن الطبية، قائلا: «قضينا على نقص الإنسولين في الأسواق ، ونسعى حاليا لسد عجز أي دواء تحتاجه الدولة» ، مؤكدا عدم وجود أي أزمات أو مشكلات تتعلق بنقص الأدوية المتعلقة بمرض السكر ، أو توفير خامات تصنيعه.