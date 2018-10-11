بـ«خامات أمريكية».. بدء تصنيع الإنسولين في مصر

Advertisements

قال رئيس مجلس إدارة شركة المهن الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان ، الدكتور أحمد كيلاني ، إن الشركة بدأت تصنيع عقار الإنسولين محليًا ، باستخدام خامات أمريكية معتمدة من هيئة الأدوية الأمريكية الـFDA التي تتمتع بأعلى جودة.

وفي تصريحات صحفية عنه اليوم الخميس ، الموافق 11 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، أضاف الدكتور أحمد كيلاني ، أن الشركة وفرت الكميات الدوائية التي تحتاجها الدولة من الإنسولين ، خاصة التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة ، وذلك بمخزون استراتيجي يكفى عاما كاملا.

Advertisements

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة المهن الطبية، قائلا: «قضينا على نقص الإنسولين في الأسواق ، ونسعى حاليا لسد عجز أي دواء تحتاجه الدولة» ، مؤكدا عدم وجود أي أزمات أو مشكلات تتعلق بنقص الأدوية المتعلقة بمرض السكر ، أو توفير خامات تصنيعه.