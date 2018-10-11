تعرف على فرائد كارت الفلاح الذكي الذي استحدثته «الزراعة»

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أعلن الدكتور عز الدين أبو ستيت ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، خلال اجتماعه مع المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس الأربعاء ، بدء تفعيل منظومة كارت الفلاح ، حيث جدد رئيس مجلس الوزراء ، تأكيده على أهمية استكمال الإجراءات الخاصة بمنظومة كارت الفلاح ، وتفعيلها في أسرع وقت.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، فوائد منظومة كارت الفلاح الذكي ، وهي كما يلي:

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1. يساهم كارت الفلاح الذكي ، في تطوير أسلوب الرقابة والإدارة داخل الإدارات والمديريات الزراعية ووزارة الزراعة.

2. يساعد كارت الفلاح الذكي ، في بناء قاعدة بيانات متكاملة حول الحيازة الزراعية والمحاصيل التي تنتجها تلك الأراضي على مستوى الجمهورية.

3. يساعد كارت الفلاح الذكي ، على تطوير الخطط التنموية الزراعية التي تنفذ في الوقت الحالي.

4. تيسير حصول المزارعين على أي مستحقات مالية لهم ، وذلك في مقابل توريد المحاصيل التي يتم زراعتها ، مثل «القمح ، قصب السكر ، الأرز ، والذرة».

50 سهولة الحصول على الحصص التي تقررها الدولة لهم من مستلزمات الإنتاج المختلفة ، فضلا عن توفير الخدمات الإرشادية ، وإمكانية إضافة خدمات ومشروعات أخرى متعلقة بالمزارعين.