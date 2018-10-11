تعرف على خطوات التقدم لمسابقة أفضل أسرة عربية منتجة

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بدأت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة غادة والي ، تلقي طلبات المتقدمين لمسابقة الجائزة العربية للأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لعام 2019 للمرة الرابعة على التوالي ، وذلك لاختيار أفضل أسرة عربية منتجة ،وأفضل منتج أسر منتجة ، إضافة إلى أفضل راع وداعم لمشروع الأسر المنتجة.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، كيفية التقدم لمسابقة اختيار أفضل أسرة عربية منتجة ، وأفضل منتج للأسر المنتجة ، وهي كما يلي:

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1. فتحت وزارة التضامن الاجتماعي ، باب التقدم للاشتراك في المسابقة ، بداية من 10 حتى 23 أكتوبر الحالي.

2. يتم تلقي طلبات التقدم للمسابقة ، عن طريق الموقع الإلكتروني

http://www.moss.gov.eg:8008

3. يتم تشكيل لجنة من الإدارة المختصة في وزارة التضامن الاجتماعي ، بهدف اختيار أفضل أسرة منتجة ، وأفضل منتج على مستوى المديريات التضامن الاجتماعي.

4. يتم فحص الترشيحات المقدمة للمسابقة ، على أن يتم الانتهاء منها خلال شهر ديسمبر المقبل.

5. يتم الإعلان عن أسماء الفائزين ، في احتفال رسمي يتم بالتزامن مع اليوم العربي للأسر المنتجة ، في شهر مارس المقبل.

6. يحق للأسر الفائزة في المسابقة ، وضع شعار الجائزة على منتجاتها الخاصة.

7. يجب على المتقدمين للمسابقة ، ملء استمارة التقدم ، شرط أن يكون العائد المالي من المشروع ، جزءًا من الدخل الرئيسي للأسرة المتقدمة للمسابقة.

8. أن تكون لدى أفراد الأسرة مهارة نجحوا في تطويرها ، وأن يكون المشروع أحدث تغييرًا ملحوظًا في المستوى المعيشي للأسرة.

9. بالنسبة لجائزة أفضل منتج ، يجب أن يكون المنتج من تصميم وإنتاج الأسر المنتجة.