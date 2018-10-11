السيسي لـ«المصريين»: بندعم البترول بـ125 مليار جنيه رغم رفع الأسعار

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الخميس الموافق 11 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، إن الدولة مستمرة في المواد البترولية بقيمة 125 مليار جنيه ، حتى بعد رفع الأسعار.

وخلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ29 للقوات المسلحة ، المنعقدة في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات ، أضاف السيسي: “كل عربية نقل أو ميكروباص أو أي عربية بتمون سولار ، بتاخد الحاجة بنص تمنها والمصريين بيدفعوا النص التاني ، مفيش حد بيعمل كده ، وطول ما إحنا مكبّلين بالدعم لأي حاجة في مصر ، عمر البلد ما هتقدر تحقق الأهداف اللي انتوا بتتمنوها ، واوعوا تكونوا فاكرين إن أنا عاوز أغلي حاجة.. لا لا».

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وزاد السيسي: «الإرادة الإلهية حالت دون وقوع مصر ربنا نجى مصر ، لا جيش ولا شرطة ولا فكرة ، هي إرادة إلهية قالت مصر متقعش» ، وتابع قائلا ، إن مؤسسات الدولة والشعب تكاتفوا في أثناء الحرب ، بهدف وضع الدولة في ظروف انتصار.