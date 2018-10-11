شبورة مائية صباحا وسقوط أمطار شمالا.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الغد

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يسود طقس معتدل الحرارة غدا الجمعة ، الموافق 12 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، وعلى الوجه البحري والقاهرة ، يكون مائل للحرارة على شمال الصعيد ، حار على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، لطيف في أول الليل ، مائل للبرودة في آخر الليل ، وذلك حسب ما ذكر خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وتوقع خبراء الطقس ، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على شمال البلاد ، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد ، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ، وقد تمتد إلى مناطق أخرى من الوجه البحري.

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وبحسب توقعات خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، تكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط كذلك على خليج السويس والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك ، بينما تكون حالة البحر المتوسط معتدلة ، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر حتى مترين ، أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة إلى مضطربة ، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية على البحرين الأحمر والمتوسط ، فتكون شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أهم درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة ، الموافق 12 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، بحسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

القاهرة ، الصغرى 21 درجة ، العظمى 27 درجة.

الإسكندرية ، الصغرى 23 درجة ، العظمى 27 درجة.

قنا ، الصغرى 21 درجة ، العظمى 31 درجة.

الأقصر ، الصغرى 21 درجة ، العظمى 32 درجة.

أسوان ، الصغرى 22 درجة ، العظمى 33 درجة.