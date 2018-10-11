السيسي لـ«المصريين»: «التشخيص في 2011 كان غلط والعلاج غلط»

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الخميس الموافق 11 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، إن إسرائيل تكبّدت خسائر ضخمة في حرب أكتوبر 73 ، دفعتها لقبول السلام مع مصر.

وخلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ29 للقوات المسلحة ، التي نظمتها إدارة الشؤون المعنوية في القوات المسلحة ، في مركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة ، أضاف السيسي: «2011 كان علاجا خاطئا لتشخيص خاطئ» ، وزاد: «قدموا للناس صورة على أن الأمور بتتغير كده ، نغير ده ونجيب ده ، وان العصاية السحرية موجودة وهتحل المسائل ، والله هذه أكثر مرة أتعامل وأتحدث معكم بكل صدق ، الآن العدو غير واضح هو يعيش بيننا».

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يدأت وقائع الندوة التثقيفية للقوات المسلحة صباح اليوم الخميس ، التي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بتلاوة بضع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ خالد الجارحي ، ثم قدم الحضور تحية تقدير وعرفان ، لروح الرئيس الراحل محمد أنور السادات ، وجاءت الندوة بالتزامن مع احتفالات مصر والقوات المسلحة ، بمناسبة الذكرى الـ45 لنصر أكتوبر المجيد.

حضر الندوة ، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع ، المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وعدد من كبار رجال الدولة ، وقادة وضباط القوات المسلحة والشرطة.