«مياه الشرب» تعوّض أهالي شبرا الخيمة عن «العكارة»: هنتحمل الفواتير

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أعلنت شركة القاهرة الكبرى لمياه الشرب ، برئاسة المهندس مصطفى الشيمي ، اليوم الخميس الموافق 11 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، أن نسبة العكارة الموجودة في مياه الشرب بمنطقة شبرا الخيمة ، بدأت في الانخفاض بشكل تدريجي ، لكن ما زالت هناك بعض المناطق ، بها نسبة عالية من العكارة.

وناشد المهندس مصطفى الشيمي ، أهالي شبرا الخيمة المتضررين من المياه العكرة ، بفتح صنابير المياه لفترات متقطعة لتخفيض نسبة العكارة ، مؤكدا: «مشكلة العكارة سوف تنتهي مساء اليوم الخميس».

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وفي تصريحات صحفية عنه اليوم الخميس ، قال رئيس شركة القاهرة الكبرى لمياه الشرب ، إن الشركة سوف تخصم أسعار استهلاك المياه لسكان مناطق شبرا الخيمة من فواتير الاستهلاك ، أمس الأربعاء واليوم الخميس ، وذلك من خلال قراءات العدادات ، مؤكدا: «هذه الفواتير ستتحملها الشركة كاملة ، حيث إنها خطوة لحث المواطنين على فتح صنابير المياه لإزالة العكارة المتبقية».

وأضاف المهندس مصطفى الشيمي ، أن شركة مياه القاهرة الكبرى تعمل بالتعاون مع شركة مياه القليوبية ، على الانتهاء من الأعطال الموجودة في مناطق مدينة شبرا الخيمة كافة ، والمناطق التابعة لها».