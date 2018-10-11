الحكومة توافق على تقنين أوضاع 120 كنيسة ومبنى

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اجتمع المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الخميس الموافق 11 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، مع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس ، بحضور المستشار عمر مروان وزير شؤون المجالس النيابية ، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، وممثلي الجهات المعنية المختلفة.

استعرض الاجتماع نتائج عملية مراجعة أوضاع الكنائس التي طلبت تقنين أوضاعها ، حيث تمت الموافقة على تقنين أوضاع 120 كنيسة ومبنى ، ليبلغ عدد الكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها 340 كنيسة ومبنى.

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تضمنت قرارات التقنين ضرورة استيفاء تلك الكنائس والمباني التابعة لها اشتراطات الحماية المدنية ، وأداء حق الدولة بالنسبة للكنائس والمباني المقامة على أراضي الدولة ، حيث وجّه رئيس مجلس الوزراء ، بمخاطبة رؤساء الطوائف المختلفة ، بأن تنفذ الكنائس التابعة لهم اشتراطات الحماية المدنية ، من حماية للأرواح والمباني ، فضلا عن مخاطبة الحماية المدنية لتيسير إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة.

وفي نهاية الاجتماع ، وجه رئيس مجلس الوزراء ، بتشكيل لجنة فنية داخل كل محافظة ، لمتابعة تنفيذ قرارات تقنين أوضاع الكنائس ، وتضم اللجان ممثلين للطوائف المسيحية والحماية المدنية والجهات ذات الصلة ، لمتابعة استيفاء الكنائس لمتطلبات الحماية المدنية واستيداء حق الدولة، على أن ترسل اللجان تقرير متابعة شهري إلى اللجنة الرئيسية ، لتقنين أوضاع الكنائس والأمانة الفنية للجنة.