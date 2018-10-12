تحت رعاية «السيسي».. مدبولي يفتتح أسبوع القاهرة للمياه الأحد

منذ 38 دقيقة أخبار مصر
تحت رعاية «السيسي».. مدبولي يفتتح أسبوع القاهرة للمياه الأحد
مصطفي مدبولي

يفتتح المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، الأحد المقبل ، فعاليات أسبوع القاهرة للمياه بعنوان «الحفاظ على المياه من أجل تحقيق التنمية المستدامة».

يقام المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وبالتعاون مع الشركاء الدوليين والعديد من الجهات والمنظمات الدولية ، وذلك بحضور نحو 100 وزير من دول العالم المختلفة لبحث قضايا المياه ورفع الوعي وتعزيز الابتكارات ، بهدف مواجهة التحديات المائية ودعم الإدارة المتكاملة للموارد المائية.

الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والري ، الدكتور رجب عبد العظيم ، قال إن أسبوع القاهرة للمياه أكبر حدث مرتبط بالمياه في مصر ، حيث تنظمه الوزارة سنويا بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين ، بهدف رفع الوعى بقضايا المياه وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة ومواكبة التحركات العالمية لتلك التحديات ، وخاصة الأدوات والتكنولوجيات الحديثة لإدارة الموارد المائية ، حيث يبدأ المؤتمر جلسته الأولى هذا العام ، بعنوان «الحفاظ على المياه من أجل التنمية المستدامة»،

وفي تصريحات صحفية عنه اليوم الجمعة ، قال وكيل وزارة الري ، إن الكثير من دول العالم تعاني من ندرة مائية وتغيرات مناخية ، وهناك حاجة ملحة لوجود أساليب غير تقليدية للتعامل مع هذه القضايا ، وأضاف: «اتخذت مصر خطوة إطلاق أسبوع القاهرة للمياه ، لمشاركة الدول في التعامل مع هذه القضايا ، ويهدف الأسبوع لللتوعية بقضايا المياه من أجل التنمية المستدامة ، ومواجهة التحديات المائية بأساليب غير تقليدية وتكنولوجيا حديثة ، ودعم وتنفيذ الإدارة المتكاملة للمياه».

ويشهد المؤتمر تنظيم نحو 40 جلسة علمية طوال أيام المؤتمر ، بينها 10 جلسات لوزارة الري ، كما يشارك في المؤتمر 100 دولة ، و20 منظمة دولية و30 عالما وخبيرا دوليا.