تحت رعاية «السيسي».. مدبولي يفتتح أسبوع القاهرة للمياه الأحد

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يفتتح المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، الأحد المقبل ، فعاليات أسبوع القاهرة للمياه بعنوان «الحفاظ على المياه من أجل تحقيق التنمية المستدامة».

يقام المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وبالتعاون مع الشركاء الدوليين والعديد من الجهات والمنظمات الدولية ، وذلك بحضور نحو 100 وزير من دول العالم المختلفة لبحث قضايا المياه ورفع الوعي وتعزيز الابتكارات ، بهدف مواجهة التحديات المائية ودعم الإدارة المتكاملة للموارد المائية.

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الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والري ، الدكتور رجب عبد العظيم ، قال إن أسبوع القاهرة للمياه أكبر حدث مرتبط بالمياه في مصر ، حيث تنظمه الوزارة سنويا بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين ، بهدف رفع الوعى بقضايا المياه وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة ومواكبة التحركات العالمية لتلك التحديات ، وخاصة الأدوات والتكنولوجيات الحديثة لإدارة الموارد المائية ، حيث يبدأ المؤتمر جلسته الأولى هذا العام ، بعنوان «الحفاظ على المياه من أجل التنمية المستدامة»،

وفي تصريحات صحفية عنه اليوم الجمعة ، قال وكيل وزارة الري ، إن الكثير من دول العالم تعاني من ندرة مائية وتغيرات مناخية ، وهناك حاجة ملحة لوجود أساليب غير تقليدية للتعامل مع هذه القضايا ، وأضاف: «اتخذت مصر خطوة إطلاق أسبوع القاهرة للمياه ، لمشاركة الدول في التعامل مع هذه القضايا ، ويهدف الأسبوع لللتوعية بقضايا المياه من أجل التنمية المستدامة ، ومواجهة التحديات المائية بأساليب غير تقليدية وتكنولوجيا حديثة ، ودعم وتنفيذ الإدارة المتكاملة للمياه».

ويشهد المؤتمر تنظيم نحو 40 جلسة علمية طوال أيام المؤتمر ، بينها 10 جلسات لوزارة الري ، كما يشارك في المؤتمر 100 دولة ، و20 منظمة دولية و30 عالما وخبيرا دوليا.