غدا.. ملتقى توظيفي لتوفير 9500 فرصة عمل في الغربية

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يشهد وزير القوى العاملة ، محمد سعفان ، غدا السبت الموافق 13 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، الملتقى التوظيفي المقرر إقامته في ستاد طنطا الرياضي بمحافظة الغربية ، والذي تنظمه مديرية القوى العاملة.

ويهدف الملتقى التوظيفي ، إلى توفير 9500 فرصة عمل للشباب والفتيات والحرفيين وأصحاب المهن المختلفة من أبناء محافظة الغربية ، في مجالات الوظائف الفنية والإدارية ، تشمل جميع المؤهلات والتخصصات ، وذلك بمشاركة 93 شركة في القطاع الخاص.

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اللواء مهندس هشام السعيد ، محافظ الغربية ، شدد على أهمية تنظيم ملتقيات التوظيف ، التي تعمل بشكل جاد للوصول بفرص العمل المتاحة للشباب ، في مختلف المجالات والتخصصات.

وطالب محافظ الغربية ، شباب المحافظة ، بالمشاركة فى الملتقى لاختيار العمل المناسب لكل منهم ، وأضاف: «المرحلة الحالية هي مرحلة عمل واجتهاد».