تعرف على شروط وإجراءات تقدم خريجي الحقوق لأكاديمية الشرطة

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أعلن رئيس أكاديمية الشرطة اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية ، أمس الخميس ، قواعد قبول دفعة جديدة في قسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة من خريجي كليات الحقوق ، في العام الدراسى 2018/2019 ، وذلك بعد موافقة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، شروط الالتحاق والاختبارات التي يخضع لها المتقدم ، وهي عبارة عن 9 اختبارات ، كما حددها رئيس أكاديمية الشرطة ، وهي كما يلي:

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1. اختبار القدرات

هو اختبار تحريرى يستهدف قياس مستوى ثقافة الطالب ومعلوماته العامة ، وفي حالة الرسوب لا يحق للطالب إعادة الاختبار.

2. اختبار المقاس والقوام

يتضمن قياس طول القامة للتأكد من استيفاء المقاييس المطلوبة ، وفي حال عدم استيفائها لا يكون للطالب حق الإعادة ، ويتم اختيار القوام من خلال التأكد من تناسب الطول مع الوزن (الطول -90) ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة فقط.

3. اختبار السمات “الجزء الأول”

يخضع فيه الطالب لبطاريات أو مجموعة أسئلة إلكترونية ، لقياس القدرات العقلية والسمات الشخصية والميول المهنية.

4. الكشف الطبى

تتم الكشوف الطبية المقررة أمام اللجنة الطبية المختصة ، وللمتقدم في حالة رسوبه ، الحق في الإعادة مرة واحدة فقط.

5. الكشف النفسي

يتم أمام لجنة طبية مختصة ، من خلال مجموعة من القياسات النفسية ، ولا يحق للطالب الإعادة في هذا الاختبار.

6. الاختبار الرياضي

يؤدي الطالب الاختبار الرياضي في عدد من التمرينات الرياضية المقررة ، ويكون له حق الإعادة لمرة واحدة حال رسوبه.

7. كشف السمات “الجزء الثاني”

يخضع فيه الطالب لبطاريات أو مجموعة من الأسئلة الإلكترونية ، لقياس القدرات العقلية والسمات الشخصية والميول المهنية ، ولا يحق للراسب الإعادة في الاختبار.

8. الكشف الطبي المتقدم

يمثل خلاله الطالب أمام لجنة طبية ، لإجراء اختبارات طبية متقدمة ، تشمل «موجات صوتية على القلب والبطن ، رسم مخ كهربائي ، مقياس سماع تقليدي ، وظائف الكبد والكليتين ، الكشف عن العقاقير والمواد المخدرة ، تحليل الإيدز ، تحليل السكر التراكمي ، تحليل صورة دم كاملة ، تحليل هرومونات الغدة الدرقية ، وتحليل إنزيم تكسير العضلات»،

9. لجنة الاختيار “الهيئة”

عقب اجتياز الطالب الاختبارات السابقة بنجاح ، يمثل أمام اللجنة المشكلة للاختيار ، والتي تطبق معايير المفاضلة المنصوص عليها في قانون إنشاء أكاديمية الشرطة ولائحتها الداخلية ، بهدف انتقاء أفضل العناصر.

يذكر أن التخصصات الجامعية المطلوبة لخريجي كليات الحقوق «ذكور فقط» ، للعامين الدراسيين 2016/2017 – 2017/201 بحد أدنى تقدير مقبول ، حيث يتم تقديم الطلبات اعتبارا من السبت 27/10/2018 حتى الخميس 8/11/2018 ولمدة 12 يوما ، عن طريق مكتب تنسيق القبول في كلية الشرطة ، ومكان الاختبارات بوابة 5 بمقر أكاديمية الشرطة التجمع الخامس.