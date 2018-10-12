بعد موجة غضب.. المحرصاوي: توفير التغذية للطلاب بداية من الإثنين القادم

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عبر عدد من طلاب جامعة الأزهر، من القاطنين بالمدينة الجامعية عن غضبهم بسبب تأخر صرف وجبات التغذية بالمدينة رغم انتظام تسكينهم.

حيث قام الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، باتصال هاتفي، صباح اليوم الجمعة، الموافق 12 أكتوبر، من العاصمة الأوزبكية طشقند، والتي يزورها حاليا برفقة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، للإطمئنان على أبنائه طلاب وطالبات الجامعة، أعلن خلالها توفير وجبات التغذية للمدن الجامعية بداية من الإثنين المقبل.

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وخلال اتصال رئيس الجامعة مع أحمد شعلان، مدير عام المدن الجامعة، أكد أن العاملين بالجامعة يعملون على قدمًا وساق من أجل مصلحة أبنائها وبناتها من الطلاب، حتى يتثنى لهم توفير التغذية للطلاب بداية من الإثنين القادم.

وأعلن المركز الإعلامي التابع لجامعة الأزهر، أنه في إطار ما ورد في اتصال رئيس الجامعة الدكتور محمد المحرصاوي ، تقرر بدء صرف التغذية لطلاب وطالبات المدن اعتبارا من وجبة غذاء يوم الإثنين القادم الموافق 15 أكتوبر الجارى، وسيتم صرف الوجبات لطلاب مدينة نصر (أ) بمطعم مدينة نصر (أ)، وطلاب مدينة نصر (ب) وطلاب مباني الإمارات بمطاعم مدينة نصر (ب).

جدير بالذكر أن عدد من طلاب المدينة الجامعية بجامعة الأزهر كانوا قد عبروا عن غضبهم عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تأخر صرف الوجبات الغذائية لهم في المدينة الجامعية، رغم تسكينهم بالمباني المخصصة لهم منذ بداية العام الدراسى.

يذكر أن رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد محرصاوي يرافق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين، في جولة خارجية شملت دولتي كازاخستان وأوزبكستان.