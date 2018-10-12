انقطاع المياه عن 7 مناطق بالجيزة اليوم الجمعة

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أعلنت محافظة الجيزة، اليوم الجمعة، عن انقطاع المياه عن 7 مناطق عدة ساعات من منتصف ليل اليوم وحتى صباح الغد.

وذكر مصدر بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن الشركة ستقوم بقطع المياه عن بعض المناطق لمدة 6 ساعات تبدأ الساعة الثانية عشرة منتصف ليل اليوم الجمعة الموافق وحتى الساعة السادسة صباح غدٍ السبت، وذلك لتنفيذ أعمال تحويل خطوط المياه المتقاطعة مع مشروع نفق النهضة.

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وإليكم المناطق التي ستتأثر بالانقطاع وهي: (حى الدقى- حى العجوزة- بين السرايات- شارع جامعة القاهرة- شارع مراد- منطقة ميدان الجيزة- شارع النيل بحدود الدقى والعجوزة).

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات وأقسام الشرطة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

كذلك خصصت المحافظة رقم الطوارئ ( 125 ) لطلب سيارات مياه الشرب النقية بالمناطق المتأثرة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والأحياء المختصة والهيئة العامة للنظافة والتجميل.