“مدبولي” يتابع رسائل شكاوى المواطنين من أكوام القمامة والعمل على حلها

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تحرص الحكومة بشكل دائم على متابعة شكاوى المواطنين في جميع القطاعات، ولكن في قطاع النظافة بالذاتن تولي الحكومة اهتماما متزايد في متابعة الشكاوى بشكل آلي، بشأن تراكم أكوام القمامة بالمحافظات، بما يساعد فى سرعة حصر مناطق تركز أكوام القمامة، والتأكد من قيام القيادات التنفيذية بالاستجابة السريعة لرسائل وشكاوى المواطنين، حيث تلقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقرير متابعة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أفاد بأن المنظومة استقبلت من الساعة 7 مساء الأربعاء 3 أكتوبر وحتى مساء الخميس 11 أكتوبر2018، عدد 7202 رسالة عن طريق (واتس اب – موقع المنظومة – مركز تلقى المكالمات).

وجاءت رسائل المواطنين متوعة ما بين رصد لتجمعات المخلفات والقمامة في بعض المناطق مدعومة بالصور، ورصد للإجراءات التي تقوم بها الأجهزة المعنية بالمحافظات وأجهزة المدن والأحياء والوحدات المحلية للتعامل مع المخلفات وإزالتها، وتوجيه الشكر للحكومة والإشادة بفتح قنوات التواصل مع المواطنين والتفاعل مع شكاواهم ورسائلهم وسرعة الاستجابة في بعض المناطق.

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وأوضح التقرير الخاص بشكاوى المواطنين، والذي تضمن محتويات الرسائل الواردة والبالغ عددها (7202) رسالة بعد مراجعتها، تم استخلاص وتسجيل عدد (1254) شكوى لتراكم المخلفات والقمامة، وذلك بعد تنقيح الرسائل الواردة وإلغاء التكرارات، كما تم استقبال عدد 98 رسالة وشكوى غير مكتملة البيانات، وجار التواصل مع أصحابها لاستكمال المعلومات الخاصة بأماكن التراكمات محل شكواهم.

وقد تضمن التقرير المرفوع لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، رسائل وشكاوى المواطنين من جميع المحافظات، وتركزت أغلب الشكاوى في 5 محافظات هي (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – الدقهلية) بنسبة 76 % من إجمالي المحافظات، حيث كان نصيب محافظة القاهرة عدد 509 رسائل وشكوى بنسبة 41 % من إجمالى الوارد، وحازت مدينة نصر بمحافظة القاهرة على نسبة 11% من إجمالى الشكاوى الواردة، يليها حى الهرم بمحافظة الجيزة بنسبة 6% من إجمالي الوارد.

ونوه التقرير الذي تضمن شكاوى المواطنين من تجمعات القمامة، إلى استجابة اقيادات المجلس المحلي لتنفيذ التكليف الموجه إليهم وتفاعلهم مع شكاوى ورسائل المواطنين، كذلك وثق التقرير بالصور للموقف ما قبل وأثناء وما بعد إزالة المخلفات وأكوام القمامة، حيث استمر التنسيق مع المسئولين بوزارات (الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – التنمية المحلية – الموارد المائية والري – النقل – البيئة) والمحافظات لتفعيل آليات التواصل مع رؤساء الوحدات المحلية بالمستويات المختلفة، وأجهزة المدن الجديدة، ومديرى المديريات المعنية. وقام المحافظون يرافقهم سكرتيرو العموم ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور الميدانى على عدد من المناطق التي تم الإبلاغ عن وجود تراكمات بها، والإشراف على إزالة هذه التراكمات.

وحسب التقريرن جاءت منطقة شرق القاهرة، من أبرز المناطق التي تم التعامل معها خلال الفترة الزمنية المشار إليها: ، حيث تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة تراكمات المخلفات والقمامة ورفع الاشغالات، وتم بالفعل رفع 17 الف طن تراكم لمخلفات عمليات هدم.

كذلك كان حى بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، حيث تم رفع 600 طن مخلفات مبان وتراكمات قمامة. وحى غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حيث تم رفع 1110 أطنان مخلفات بمنطقة ام بيومى وشارع احمد عرابى نتيجة تراكمات عن فترات سابقة. وفى مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية تم رفع ونقل 55 ألف طن قمامة من المقلب الوسيط بكفر الزيات إلى المدفن الصحي بالسادات.

يذكر أن مجلس الوزراء، قد أعلن منذ عدة ايام ماضية، عن استقبال شكاوى المواطنين بشأن تجمعات وأكوام القمامة، عبر تخصيص منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خطين للواتس آب برقمي 01555516528/ 01555525444.

وأوضح مجلس الوزراء، أن الخطان يعملان على استقبال رسائل وشكاوى ومشاركات المواطنين، المدعومة بالصور لأماكن تراكم وتركز القمامة، كما يتم أيضًا استقبال الشكاوى على البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg، أو من خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء (١٦٥٢٨).

كانت هذه الخطوة تطبيقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة التجاوب والتفاعل مع رسائل المواطنين، والتواصل مع القيادات التنفيذية على مستوى جميع المحافظات، ورفع تقارير دورية بمدى الاستجابة لتلك الشكاوى، موثقة بالموقف أثناء الإبلاغ، والواقع بعد اتخاذ الإجراءات المناسبة، في كل موقع من المواقع الواردة في رسائل المواطنين.

ومن ناحيته، أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، توجيهاته لجميع الجهات المعنية بأهمية مواصلة التعاون فيما بينها، ومضاعفة جهودها واستمرار التواصل مع المواطنين والتفاعل مع شكاواهم بشكل يومي، للتيسير عليهم، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل مشكلة القمامة والمخلفات، والعمل على استباق الشكاوى والتقليل من تكرار ظهورها مرة أخرى.